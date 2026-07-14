Германиянинг собиқ молия вазири Facebook фирибгарларининг қурбони бўлди
ASTANА. Кazinform — Германияда фирибгарлар собиқ Шлезвиг-Голштейн молия вазири Райнер Вигарднинг Facebook аккаунтига хакерлик йўли билан кирган, деб хабар беради BILD.
Фирибгарлар аккаунт номини «Snow Highmountains»га ўзгартириб, сиёсатчининг фотосуратини аёлнинг фотосурати билан алмаштирдилар. Кейин улар фойдаланувчиларга Вигард номидан хабарлар юборишни бошладилар.
Сохта аккаунт кўпчилик учун ишончли кўринарди, чунки унинг дўстлари орасида Шлезвиг-Гольштейн минтақаси бош вазири Даниэль Гюнтер каби таниқли сиёсатчилар ҳам бор эди.
Фирибгарлар кенг тарқалган “севги фирибгарлиги” » (love scam) тактикасидан фойдаланганлар. Ушбу тактикада фирибгарлар ўзларини романтик муносабатларга киришни истаган одамдек кўрсатишади, жабрланувчининг ишончини қозонишади ва кейин шошилинч масала баҳонасида пул сўрашади.
Шлезвиг-Гольштейн полицияси машҳур одамлар ва ташкилотларнинг аккаунтлари фирибгарлар учун айниқса жозибадор нишон эканлиги ҳақида огоҳлантирди.
Райнер Вигард Facebookдан узоқ вақтдан бери фойдаланмаганини ва хакерлик ҳақида фақат BILD сўровидан кейин билганини айтди. Кейин у полицияга ариза топширди.
Эслатиб ўтамиз, Жанубий Кореяда хакерлар интим видеоларни сотиш учун 120 000 та кузатув камерасини бузиб киришди.