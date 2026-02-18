Германияда йиқилган 55 ёшли филни қутқариш операцияси драмага айланди
ASTANA. Kazinform — Германиядаги ҳайвонот боғида 55 ёшли фил ёнбошига йиқилганидан кейин қутқарув операцияси бошланди. Бу драмага тўла ҳолат бўлди, деб хабар берди DW.
Опель ҳайвонот боғи ходимлари 55 ёшли Лилак исмли филни ёнбошлаб ётган ҳолда топдилар. Оғирлиги 3,7 тонна бўлган ҳайвон мустақил равишда оёққа тура олмади, бу эса эгаларини хавотирга солди. Бунинг сабаби, филлар узоқ вақт давомида бу ҳолатда ётса, ички органларига зарар етиши мумкин.
Филни қутқариш учун махсус жиҳозларга эга 11 нафар ўт ўчирувчи чақирилди. Улар катта шишириладиган ёстиқча олиб келди. Ёстиқча Лилак тагига қўйилди ва уни ем-хашак билан бироз қимирлатгандан кейин ёстиқ шиширилган. Шунинг натижасида фил яна оёкка турган.
Ҳайвонот боғи вакилларининг айтишича, бундай операциялар кам бўлсада, учраб туради. Тахминан 15 йил олдин бу ерда яна бир фил йиқилган эди, унга ҳам ўт ўчирувчилар ёрдам берган. Лилак воқеадан сўнг дарҳол овқатлана бошлади ва ўзини яхши ҳис қилди.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходимлари ҳайвонларга 400 дан ортиқ ҳолатда ёрдам кўрсатган. Бу рақам фақат расмий рўйхатдан ўтган қўнғироқларни ўз ичига олади. Ҳақиқий ҳолатлар сони анча юқори.