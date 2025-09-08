Германияда ортиқча вазнли футболчилар учун махсус лига ташкил этилди
ASTANA. Kazinform — Германиянинг Шимолий Рейн-Вестфалия федерал ерида ғайриоддий футбол лигаси пайдо бўлди. Унда фақат тана вазни индекси (ТВИ) 31 ва ундан юқори бўлган спортчилар иштирок этиши мумкин. Бу ҳақда Bild нашри хабар берди.
Турнир “Пфундеслига” деб номланди. У Бундеслигага ўхшаш, аммо семиз одамлар учун мўлжалланган.
Чемпионатда 16 та жамоа қатнашмоқда. Ўйинлар 8 нафар ўйинчидан иборат кичик майдонларда ўтказилади ва 70 дақиқа давом этади. Озғинларга кириш тақиқланган. Рўйхатдаги фақат тўрт нафар футболчи 28 дан юқори ТВИга эга бўлиши мумкин ва улардан фақат иккитаси бир вақтнинг ўзида майдонга тушиши мумкин. Агар рақибда шубҳа пайдо бўлса, ўйинчи ҳатто ўйиндан олдин тарозида тортилиши мумкин.
Жамоалардан бири Эссендаги “Рхинос” бўлиб, унинг таркибида 30 га яқин аъзо бор.
— Ўзингга ўхшаганлар орасида ўйнаш руҳий жиҳатдан анча осонроқ, — дейди жамоа сардори, 114 кг вазнли Деннис Шмидт.
Ўйинчилар орасида ҳам эркаклар, ҳам аёллар бор. “Пфундеслига” жамоалари баъзан биргаликда кечалар ўтказишади, ўйиндан сўнг эса футболчилар пивохўрлик қилишади.
