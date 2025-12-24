Германияда бепул озиқ-овқат тарқатиш пунктларига ташриф буюрувчиларнинг 30 фоизи — болалар
ASTANА. Кazinform - Германияда бепул озиқ-овқат тарқатиш пунктлари хизматларидан фойдаланувчиларнинг тахминан 30 фоизи — болалар. Бу ҳақда DW Tafel Deutschland кўнгиллилар ташкилоти маълумотларига таяниб хабар берди.
Ҳозирда Германияда Tafel Deutschland ташкилотига қарашли 970 дан ортиқ бепул озиқ-овқат тарқатиш пунктлари фаолият юритмоқда. Уларнинг хизматларидан тахминан 1,5 миллион киши фойдаланади. Ташкилот раҳбари Андреас Штеппуннинг сўзларига кўра, ташриф буюрувчиларнинг 20 фоизи 63 ёшдан ошган фуқаролар, қарийб 30 фоизи эса 18 ёшгача бўлганлар.
— Биз ўтган йилга нисбатан болалар сонининг бироз ўсишидан хавотирдамиз, — деди у.
Ташкилот вакилларининг сўзларига кўра, Германияда ижара ҳақи ва озиқ-овқат нархларининг ошиши кўплаб оилаларнинг ойлик даромадини камайтирмоқда. Натижада, бепул озиқ-овқат тарқатиш пунктларининг учдан бир қисми кутиш рўйхатига эга ёки янги мижозларни қабул қилишни вақтинча тўхтатиб қўйган.
Шу билан бирга, бепул тарқатиладиган озиқ-овқат миқдори ҳам камайиб бормоқда. Tafel Deutschland маълумотларига кўра, 2025 йилда мамлакатда тахминан 265 минг тонна озиқ-овқат чиқиндилари йўқ қилинишдан қутқарилган.
Бироқ, чакана савдо тармоқларидан ортиқча маҳсулотларни олиш тобора қийинлашиб бормоқда. Ташкилот бу тенденцияни йирик чакана савдо тармоқлари томонидан сунъий интеллектнинг кенг қўлланилиши билан боғлайди. Натижада ортиқча озиқ-овқат миқдори камайди.
2025 йилда бепул озиқ-овқат тарқатиш пунктларида жами 77 мингга яқин киши ишлаган, улардан 72 минг нафари кўнгиллилар эди. Гарчи бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан бироз ошган бўлса-да, ташкилот раҳбари ходимлар етишмаслиги муаммоси ҳали ҳам долзарблигини таъкидлади.
Андреас Штеппуннинг сўзларига кўра, келажакда озиқ-овқат чиқиндиларини камайтириш ва хайрия ишларини рағбатлантириш учун озиқ-овқатни хайрия қилиш уни йўқ қилишдан арзонроқ бўлишини таъминлайдиган қонун қабул қилиш керак.
Эслатиб ўтамиз, Германияда шакарга солиқ жорий этиш таклиф қилинди.