    19:38, 30 Март 2026 | GMT +5

    Германия ёзги вақтга ўтди

    ASTANA. Kazinform — Жорий йил 29 мартга утар кечаси Европа Иттифоқи мамлакатларида соатлар бир соат олдинга сурилди, деб хабар беради DW.

    فوتو: pixabay.com

    Буларга Буюк Британия, Украина, Молдова ва аксарият Европа мамлакатлари киради. Бироқ, Исландия, Туркия, Беларусь ва Россия соатни ўзгартирмайди.

    Ўзгариш Берлин вақти билан соат 02:00 да содир бўлди. Ҳозирда ёзги вақт даврида Берлин ва Москва ўртасидаги вақт фарқи 1 соатни ташкил этади. Қишки вақт даврида бу фарқ 2 соатни ташкил этган.

    Бундан ташқари, 2025 йилда Forsа томонидан ўтказилган сўров натижаларига кўра, немисларнинг атиги 23 фоизи вақтни ўзгартириш фойдали деб ҳисоблайди.

    Респондентларнинг 74 фоизи ушбу амалиётни бекор қилишни қўллаб-қувватлайди ва 30 фоизи вақтни ўзгартириш натижасида уйқу бузилиши ва бу кайфиятнинг салбий таъсир қилишини бошдан кечираётганидан шикоят қилган.

