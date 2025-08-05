OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:40, 05 Август 2025 | GMT +5

    Германия турнирида Скатов Попкони мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 305-ракеткаси Тимофей Скатов Бонн (Германия) челленжер турнирининг 1/8 финалига йўл олди.

    Скатов
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи биринчи босқичда ҳамюрти, дунёнинг 221-ракеткаси Дмитрий Попкога қарши ўз маҳоратини намойиш этди.

    Рақиблар бунгача бир марта тўқнаш келишган ва унда Скатов 6:4, 6:4 ҳисобида зафар қучган.

    Бу сафар Т.Скатов 6:2, 7:5 ҳисобида зафар қучди. Бир соат 37 дақиқа давом этган баҳсда у 2 та эйс билан бирга 5 та брейк-пойнтни фойдаланди. Попко 8 та эйс амалга оширди ва 8 та брейк-пунктнинг фақат иккитасидан фойдаланди.

    Тимофей Скатов чорак финалга йўл олиш учун дунёнинг 188-ракеткаси, ливанлик Бенжамин Ҳассан ёки 260-ўринни эгаллаб турган руминиялик Филип Кристьян Жьяну билан куч синашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Монреаль турнирида Елена Рибакина камбэк қилиб, чорак финалга чиққанлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Теннис Дмитрий Попко Спорт Тимофей Скатов
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!