Германия турнирида Скатов Попкони мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 305-ракеткаси Тимофей Скатов Бонн (Германия) челленжер турнирининг 1/8 финалига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи биринчи босқичда ҳамюрти, дунёнинг 221-ракеткаси Дмитрий Попкога қарши ўз маҳоратини намойиш этди.
Рақиблар бунгача бир марта тўқнаш келишган ва унда Скатов 6:4, 6:4 ҳисобида зафар қучган.
Бу сафар Т.Скатов 6:2, 7:5 ҳисобида зафар қучди. Бир соат 37 дақиқа давом этган баҳсда у 2 та эйс билан бирга 5 та брейк-пойнтни фойдаланди. Попко 8 та эйс амалга оширди ва 8 та брейк-пунктнинг фақат иккитасидан фойдаланди.
Тимофей Скатов чорак финалга йўл олиш учун дунёнинг 188-ракеткаси, ливанлик Бенжамин Ҳассан ёки 260-ўринни эгаллаб турган руминиялик Филип Кристьян Жьяну билан куч синашади.
