Германия қочқинлар учун кредит шаклида ижтимоий ёрдам бермоқчи
ASTANA. Kazinform — ГСДП расмийлари Европа Иттифоқига кирмаган мамлакатлардан бошпана изловчилар, катталар, тан олинган қочқинлар ва хорижликларни келажакда қайтариладиган кредитлар шаклида ижтимоий нафақа олишга чақирмоқда, дея хабар беради Кazinform агентлиги Euronewsга таяниб.
Кредит шаклидаги ижтимоий нафақалар: бу қоида келажакда барча катта ёшли бошпана изловчиларга, қочқинлар деб тан олинган ва учинчи давлат фуқароларига тааллуқли бўлиши керак - Тюрингиядаги икки туман амалдорлари Маттиас Йендрике ва Марко Вольфрам шуни талаб қилмоқда.
- Ниҳоят, Берлин сиёсатчиларига яна ислоҳот қилиш учун ҳақиқий ирода керак ва тобора носоз тизим билан безовталанишнинг ҳожати йўқ. Мамлакатимизга келган ва тизимга ҳеч нарса тўламаган ҳар бир киши ижтимоий нафақаларни фақат беш фоизли кредит шаклида олиши керак, - деди Нордхаузен тумани маъмурияти раҳбари Маттиас Йендрике Stern журналига.
Йендрикенинг сўзларига кўра, кредитлашнинг янги модели талабалар учун BAföG (Касб-ҳунар таълимига ёрдам бериш тўғрисида федерал қонун) билан ўхшаш тарзда ишлаши керак: Ижтимоий суғурта жамғармасига бадаллар тўлаш шарти билан тезда ишга кирган шахс олинган нафақанинг фақат бир қисмини тўлаши керак бўлади. Кредитни тез қайтариш учун чегирмалар тақдим этилади.
Қочқинлар бир йил ичида ишга жойлашиб, тил имтиҳонидан ўтса, кредитнинг ярмидан воз кечиши мумкин. Йендрике, шунингдек, ота-оналарни фарзандларининг таълимни тамомлаганликлари учун кредит тўлови шаклида бонус билан тақдирлашни таклиф қилади.
ГСДПдан Заальфельд-Рудольштадтнинг Тюрингия округи раҳбари Марко Вольфрам ҳам бу таклифни қўллаб-қувватламоқда. Унинг сўзларига кўра, мақсад мигрантларни тезда иш топишга ундаш. Бу тезкор интеграция учун ижобий туртки яратади.
Бироқ, мазкур мақсадга эришиш учун баъзи тўсиқларни енгиб ўтиш керак.
Қайд этилишича, Германияга келганидан кейин дастлабки уч ой ичида бошпана изловчиларга ишга жойлашиш тақиқланади. Агар шахс қабул марказида бўлса, ишлашни тақиқлаш олти ойгача узайтирилади. Шундан сўнг, ишга жойлашиш учун масъул иммиграция идорасининг рухсати талаб қилинади. Бошпана бериш жараёни тугагандан сўнг, меҳнат бозорига кириш тегишли яшаш ҳолатига боғлиқ.
