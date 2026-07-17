Германия электросамокат ҳайдовчиларига қўйиладиган талабларни кучайтирмоқчи
ASTANA. Kazinform — Германияда 2025 йилда электросамокатлар иштирокида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисалари кескин кўпайди, деб хабар беради DW.
Der Spiegel нашри Федерал статистика бошқармаси маълумотларига таяниб хабар қилишича, полиция жабрланганлар қайд этилган қарийб 16,5 мингта йўл-транспорт ҳодисасини рўйхатга олган. Бу 2024 йилга нисбатан тахминан 38 фоизга кўп.
Ҳалок бўлганлар сони ҳам сезиларли даражада ошган. 2025 йилда электросамокат билан боғлиқ йўл-транспорт ҳодисалари оқибатида 38 киши ҳалок бўлган бўлса, 2024 йилда бу кўрсаткич 27 нафарни ташкил этган. Шу тариқа, ўлим ҳолатлари 40 фоиздан ортиққа ошган.
Бундан ташқари, қарийб 1,9 минг киши оғир жароҳат олган, тахминан 16,2 минг киши эса енгил тан жароҳати олган.
Бундай йўл-транспорт ҳодисаларининг асосий қисми йирик шаҳарларда қайд этилган. Жабрланганлар бўлган ҳодисаларнинг қарийб ярми аҳолиси 100 мингдан ортиқ бўлган аҳоли пунктларида, чорагидан кўпроғи эса 500 мингдан зиёд аҳолига эга шаҳарларда содир бўлган.
Янги статистика эълон қилинганидан сўнг Германиянинг TÜV-Verband техник назорат уюшмаси электросамокатлардан фойдаланиш қоидаларига риоя этилишини қатъий назорат қилишга чақирди. Мутахассислар қоидаларни бузганларга нисбатан жарималарни кучайтириш ва жавобгарликни ошириш зарур, деб ҳисоблайди.
Шунингдек, мутахассислар электросамокатни хавфсиз бошқариш кўникмаларини йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича таълим дастурларига киритишни таклиф қилди. Уларнинг фикрича, айниқса ёшлар учун мўлжалланган бундай машғулотлар хавф-хатарни тўғри баҳолашга ва оғир йўл-транспорт ҳодисалари сонини камайтиришга ёрдам беради.