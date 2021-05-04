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    09:36, 04 Мумкин 2021 | GMT +6

    Геннадий Головкиннинг навбатдаги жангининг вақти белгиланди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонлик боксчи Геннадий Головкин (41-1-1, КО) навбатдаги жангининг ойи маълум бўлди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга асосланиб.

    Геннадий Головкин ҳаваскор бокс бўйича 2012 йилги Олимпия ўйинларининг кумуш медали совриндори, бразилиялик Эскива Фалькао (28-0, 20 КО) билан жанг қилиши кутилмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Геннадий Головкин IBO ва IBF йўналишлари бўйича ўрта вазнда жаҳон чемпиони ҳисобланади. Аввалроқ 39 ёшли қозоғистонлик WBA Super чемпиони декабрь ойида япониялик боксчи Риота Муратабилан жанг ўтказишни режалаштирган.

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