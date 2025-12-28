Геннадий Головкин ва Криштиану Роналду Ар-Риёдда учрашди
ASTANA. Kazinform — Икки спортчи бир-бирларини илиқ кутиб олишди. «Сизни кўрганимдан хурсандман, биродарим», деб Криштиану Роналду Геннадий Головкинни қучоқ очиб қарши олди.
World Boxing ташкилотининг президенти Геннадий Головкин видеони ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида жойлаштирди.
Футболчи GGGдан бу ерда қандай мақсад билан юрганини ва ҳали ҳам бокс билан шуғулланиб юрган-йўқлигини сўради.
Головкин келаси йили битта жанг ўтказиши мумкинлигини айтди. 43 ёшли боксчи расман фаолиятини якунламаган ва илгари қизиқарли таклиф тушса, рингга қайтишга тайёрлигини билдирган эди.
Роналду қозоғистонлик спортчини Янги йил билан табриклади ва унга барча яхшиликларни тилади.
Ар-Риёдда боксчилар вазн тоифасидан қатъи назар (P4P) жанг қилишмоқда ва бутун шоу "Япония ва Мексика" услубида ташкил этилган. Кеча Жаҳон бокс президенти Геннадий Головкин япониялик боксчи Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) ва мексикалик Давид Пикассо (32-0-1, 17 КО) ўртасидаги юқори савиядаги жангни томоша қилди.
Криштиану Роналду Саудия Арабистонининг "Ал-Наср" клуби билан шартномасини 2027 йилгача узайтирди ва ҳозирда Ар-Риёдда бўлиб турибди.
Эслатиб ўтамиз, Геннадий Головкин Жаҳон бокс федерацияси президенти этиб сайланди.