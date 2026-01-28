Геннадий Головкин Россия Олимпия қўмитаси раиси билан учрашди
ASTANA. Kazinform – 46-чи Осиё Олимпия кенгашининг Бош ассамблеяси доирасида Қозоғистон Миллий Олимпия қўмитаси президенти ва World Boxing халқаро федерацияси раҳбари Геннадий Головкин ҳамда Россия Федерацияси спорт вазири, Россия Олимпия қўмитаси раиси Михаил Дегтярёв ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
Учрашувда Россия Олимпия қўмитаси ва Россия Федерацияси Спорт вазирлиги вакиллари ҳам иштирок этди.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, томонлар амалдаги халқаро спорт кун тартиби ва Миллий Олимпия қўмиталарининг халқаро майдонлардаги ўзаро ҳамкорлиги билан боғлиқ бир қатор масалаларни муҳокама қилди. Суҳбат давомида амалга ошириш механизмлари, халқаро ташаббусларда иштирок этиш тажрибаси, шунингдек, Олимпия ҳаракатининг барқарор ривожланиши учун спорт ташкилотлари ўртасида тўғридан-тўғри мулоқотнинг аҳамияти муҳокама қилинди.
Ёшлар спортига алоҳида эътибор қаратилди ва бошқарув ва ташкил этиш соҳасида тажриба алмашиш масалалари, жумладан, амалдаги қоидалар доирасида халқаро спорт ташкилотларининг институционал фаолияти муҳокама қилинди.
Россия делегацияси Қозоғистон томонини Россия Олимпия қўмитаси Спортчилар комиссиясининг кенгайтирилган йиғилишида ва 2026 йилда бўлиб ўтадиган IV Халқаро Ёш Олимпиячилар Форумида (YOIF 2026) иштирок этишга таклиф қилди.
Музокаралар якунида томонлар мунтазам ишчи мулоқотни давом эттириш ва ўзаро манфаатли масалалар бўйича конструктив ҳамкорликни ривожлантириш ниятларини тасдиқладилар.