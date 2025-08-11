Ғазода 14 ёшли ўсмир гуманитар ёрдам солинган қути қулаши оқибатида ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Ғазо марказида, Нусайрат лагери яқинида 14 ёшли Муҳаммад Ид гуманитар ёрдам қутиси қулаши оқибатида ҳалок бўлди, ярадорлар ҳам бор, дея хабар беради Kazinform агентлиги Анадолуга таяниб.
Соғлиқни сақлаш манбаларига кўра, Нусайрат қочқинлар лагери яқинида ҳаво ташиш операцияси вақтида инсонпарварлик ёрдами солинган қути қулаши оқибатида Муҳаммад Ид оғир жароҳат олган ва Ал-Авда касалхонасида вафот этган.
Ҳодиса оқибатида бир неча фаластинлик яраланган, баъзилари оғир.
Иднинг ўлимига сабаб бўлган воқеа 16 июлдан буён инсонпарварлик ёрдами ҳаводан ташилиши чоғидаги тўртинчи ҳалокатдир.
Исроилнинг Ғазо блокадаси сабаб бўлган инсонпарварлик инқирози фонида баъзи давлатлар бу усул ёрдамида гуманитар ёрдам етказишга ҳаракат қилмоқда.