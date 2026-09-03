KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    «Ғарышкер» деб ном қўйдим»: Димаш Қудайберген Президент совға қилган тозисини кўрсатди

    ASTANA. Kazinform — Хонанда, қозоқ халқининг фахри Димаш Қудайберген қозоқ тозиси куни муносабати билан ноёб суратларни эълон қилди.

    Димаш Кудайберген поделился уникальными фото с тазы
    Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

    “Бугун — қозоқ тозиси куни. Сизлар билан ноёб кадрларни бўлишгим келди. Биринчи суратда менинг ёнимда Давлат раҳбарининг Нэнси ва Наврўз номли тозилари. Иккинчи суратда - эса барчамиз яхши кўрадиган Ақжан лақабли тулпарнинг отаси билан бирга тушган суратим. Давлат раҳбарининг тулпари билан сайр қилиш мен учун катта шараф бўлди”, — деб ёзди у.

    У ўз тозиси билан боғлиқ алоҳида воқеа борлигини айтиб, Президентимиз Қасим-Жомарт Кемелевич совға қилган тозиси борлигини ёзди.

    Димаш Кудайберген поделился уникальными фото с тазы
    Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

    “Мен унга “Ғарышкер” деб ном қўйдим”, — деб ёзди хонанда.

    Димаш Қудайберген ушбу ноёб кадрлар учун Президент Телерадиокомплексига миннатдорлик билдирди.

    Эслатиб ўтамиз, бугун мамлакатда Қозоқ тозиси ва тобети куни биринчи марта нишонланяпти.

    Қозоқ тозиси Маданият Димаш Қудайберген
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф