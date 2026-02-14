Gallup 88 йилдан бери илк бор АҚШ президенти рейтигини эълон қилишни тўхтатади
ASTANА. Кazinform – Gallup бу соҳада қарийб 90 йиллик фаолиятидан сўнг бу йил президент рейтингини эълон қилишни тўхтатади, деб хабар беради The Hill.
Баёнотда айтилишича, бу "Gallupнинг жамоатчилик тадқиқотлари ва фикр етакчилигига ёндашувининг эволюциясини акс эттиради". Биз одамлар ҳаётига таъсир қилувчи масалалар ва шароитлар бўйича узоқ муддатли, методологик жиҳатдан асосланган тадқиқотлар ўтказишга интиламиз. Бу иш Gallup Poll Social Seriesнинг бир қисми сифатида давом этади.
The Hill нашри Gallup қарор қабул қилишдан олдин Оқ уй ёки ҳозирги маъмуриятдаги бирон бир киши билан маслаҳатлашганми, деган саволга компания вакили шундай жавоб берди: "Бу фақат Gallupнинг тадқиқот мақсадлари ва устуворликларига асосланган стратегик ҳаракатдир".
Агентлик маълумотларига кўра, Президент Трампнинг рейтинги сўнгги ойларда пасайиб бормоқда: 2025 йил февраль ойида у 47% ни ташкил этган, 2025 йил декабрь ойида ўтказилган энг сўнгги сўровномада эса 37% дан кам бўлган.
Gallupнинг президентлик рейтинги ўнлаб йиллар давомида президентнинг ишини маъқуллаш бўйича жамоатчилик фикрини баҳолашда оммавий ахборот воситалари томонидан келтирилган энг нуфузли кўрсаткичлардан бири бўлиб келган.
Йиллар давомида Gallup ўз хизматлари доирасини кенгайтириб, ходимларнинг иштироки, сунъий интеллектнинг тарқалишига жамоатчиликнинг муносабати ва бошқа масалалар бўйича холис сўровларни ўз ичига олди.
