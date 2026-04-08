Футзал: Қозоғистон терма жамоаси Озарбайжон билан ўйинларга тайёргарликни бошлади
ASTANА. Кazinform – Мамлакат футзал терма жамоаси 13 ва 15 апрель кунлари Ақтау шаҳрида иккита ўртоқлик учрашуви ўтказади.
Қозоғистонликлар ФИФА тақвимига мувофиқ 5-15 апрель кунлари ўқув-машғулот йиғинини ўтказадилар. Ўқув-машғулот йиғини доирасида Какау бошчилигидаги қозоғистонликлар 13 ва 15 апрель кунлари Ақтау шаҳрида Озарбайжон терма жамоаси билан иккита ўртоқлик учрашуви ўтказадилар.
Қозоғистон терма жамоаси рўйхати
Дарвозабонлар: Лео Игита, Нарун Сериков ("Ақтўбе"), Даулет Затибеков ("Тулпар");
Майдондаги ўйинчилар: Эдсон, Биржан Оразов (иккаласи — "Қайрат"), Арнольд Кнауб, Абдирасул Абдиманапов, Ержан Карменов (иккаласи — "Семей"), Азат Валиуллин ("Аят"), Жаҳангир Рашит ("Атирау"), Ақжол Дарибай ("Тулпар"), Нурсултан Танатули, Дамир Қайирбай (Иккалаи — "Каспий"), Альберт Ақбалиқов ("Ақтўбе"), Ақедил Мадияров ("Байтерек"), Александр Дерябин ("Тюмень", Россия).
Қозоғистон чемпионати 38-туридан ўрин олган “Ақтўбе”га қарши ўйинда “Қайрат” футболчиси Даурен Турсагулов жароҳат олди. Тиббий кўрик натижаларидан сўнг Дауреннинг бўлажак ўйинларда қатнаша олмаслиги аниқланди.
Терма жамоа мураббийлар штаби жароҳат олган ҳужумчи ўрнига “Каспий” клуби ўйинчиси Нурсултан Танатулини чақиришга қарор қилди.
Эслатиб ўтамиз, футзал бўйича 2026 йилги Европа чемпионати финал босқичига ўзгартиришлар киритилди.