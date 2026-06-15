Футболдан ЖЧ -2026: бугун қайси жамоалар ўйнайди
ASTANA. Kazinform — Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатида бугун, 15 июнь ва 16 июнга ўтар кечаси тўртта ўйин ўтказилади.
2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати тарихда илк бор бир вақтнинг ўзида уч давлатда — АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказилади. Турнир ўйинлари 11 июндан 19 июлгача 16 та шаҳарда бўлиб ўтади.
Ўйинлар жадвали
Н гуруҳи
15 июнь. 22:00. Испания – Кабо-Верде
16 июнь. 03:00. Саудия Арабистони – Уругвай миллий терма жамоаси майдонга чиқади.
G гуруҳи
16 июнь. 00:00. Белгия – Миср
16 июнь. 06:00. Эрон – Янги Зеландия миллий терма жамоаси
Эслатиб ўтамиз, турнир ўйинлари 11 июндан 19 июлгача 16 та шаҳарда ташкил этилади. Шунингдек, бу FIFA тарихидаги энг йирик жаҳон чемпионати бўлади, чунки илк бор гуруҳ босқичида 48 та миллий терма жамоа иштирок этади.
Турнирни уч давлат қабул қилган бўлса-да, ўйинларнинг асосий қисми АҚШда ўтказилади — жами 78 та ўйин. Канада ва Мексикада эса 13 тадан ўйин ўтказилади.