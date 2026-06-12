Футбол мухлислари кутган лаҳза: 2026 йилги жаҳон чемпионатининг очилиш маросими бўлиб ўтди
ASTANA. Kazinform — Футбол бўйича 23-жаҳон чемпионатининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
2026 йилги FIFA Жаҳон чемпионатининг очилиш маросими биринчи ўйин бошланишидан 90 дақиқа олдин Мехико шаҳрида бўлиб ўтди.
ФИФА кенг кўламли мусиқий шоу ташкил этди. Унинг бадиий ва визуал концепциясини Олимпия ўйинлари маросимлари директори Марко Балич бошқармоқда. Мексика шоусининг асосий ғояси анъанавий papel picado (нақшли қоғоз санъати) санъати ва миллий фольклордан илҳомланган.
Италиялик опера хонандаси Андреа Бочелли француз диджейи Давид Гетта, америкалик рэпер Megan Thee Stallion ва хонанда EJAE билан биргаликда турнирнинг DNA («ДНҚ») номли расмий мадҳиясини жонли ижрода куйлади.
Шунингдек, Шакира ва нигериялик хонанда Burna Boy жаҳон чемпионатининг Dai Dai номли расмий қўшиғини илк бор стадион саҳнасида тақдим этди. Уларга Ghetto Kids рақс жамоаси ҳам қўшилди.
Лотин Америкаси маданиятининг ёрқин намунаси сифатида машҳур мексикалик Maná рок-гуруҳи, қўшиқчилар J Balvin, Danny Ocean, Белинда, Алехандро Фернандес, Лила Даунс ва Los Ángeles Azules гуруҳи саҳнага чиқди. Жанубий Африкалик қўшиқчи Tyla эса ўз мамлакатининг давлат мадҳиясини ижро этди.
Голливуд юлдузи Сальма Хайек байрам оқшомини очиб берди ва мухлисларга махсус табрик йўллади.
Жаҳон чемпионатининг биринчи ўйини Қозоғистон вақти билан 12 июнда соат 00:00 да Мехико шаҳрида бошланди.
Қозоғистондаги турнир ўйинлари Qazsport ва Qazaqstan телеканалларида жонли эфирда намойиш этилади. Мамлакатдаги ўйинларнинг аксарияти тунда ёки эрталаб бўлиб ўтади.