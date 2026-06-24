Футбол бўйича ЖЧ-2026: Хорватия биринчи ғалабасини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Хорватия 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг иккинчи турида Панамани мағлуб этди, деб хабар беради Sports.kz.
L гуруҳи ўйини Торонто шаҳридаги BMO Field майдонида бўлиб ўтди. Ўйин хорватларнинг 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Ўйиндаги ягона гол Анте Будимир томонидан киритилди. Йосип Станишичнинг узатмасидан сўнг, ҳужумчи дарвоза олдидаги бўш жойдан фойдаланиб, тўпни дарвозага киритди.
Бу ғалаба Хорватиянинг турнирдаги биринчи ғалабаси бўлди. Бунгача улар биринчи турда Англияга 2:4 ҳисобида ютқазишган эди. Бу сафар Панама кетма-кет иккинчи марта ютқазди: бунгача жамоа Ганага 0:1 ҳисобида ютқазган эди.
Икки турдан сўнг, Англия 4 очко ва 4:2 ҳисобида L гуруҳида етакчилик қилмоқда. Гана ҳам 4 очкога эга, бироқ 1:0 ҳисобида иккинчи ўринда. Хорватия 3 очко билан учинчи ўринда (3:4), Панама эса очко ва гол урилмаган ҳолда охирги ўринда (0:2).
Сўнгги турда Хорватия Гана билан ўйнайди, Англия эса Панама билан тўқнаш келади. Иккала ўйин ҳам 28 июнда Астана вақти билан соат 02:00 да бўлиб ўтади.
Аввалроқ К гуруҳида Португалия ва Ўзбекистон терма жамоалари тўқнаш келишган эди. Ушбу ўйинда Криштиану Роналду икки гол уриб, Португалияга ғалаба келтирди.