KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Футбол бўйича ЖЧ-2026: Бразилия Шотландияни мағлуб этди

    ASTANA. Kazinform — Футбол бўйича жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи учинчи турида Бразилия терма жамоаси Шотландияни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.

    Футболдан ӘЧ-2026: Бразилия Шотландияны жеңді
    Фото: FIFA

    Ўйин «Хард Рок Стэдиум» стадионида бўлиб ўтди.

    «Пентакампеонлар» сафида Винисиус дубль қайд этиб, 7 ва 45+3-дақиқаларда гол урди. Учрашувнинг 60-дақиқасида эса Матеус Куньянинг дарвоза томон йўллаган зарбаси аниқ чиқди.

    Шу тариқа, Бразилия терма жамоаси С гуруҳида 7 очко тўплаб, плей-офф босқичига йўлланмани қўлга киритди. Шотландия терма жамоаси эса 3 очко билан учинчи ўринни эгаллади.

    Ушбу учрашувни халқаро тоифадаги мексикалик ҳакам Сесар Рамос бошқариб борди.

    Эслатиб ўтамиз, Швейцария Канадани мағлуб этиб, жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига йўл олди.

    Футбол FIFA FIFA - 2026 Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф