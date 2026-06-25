Футбол бўйича ЖЧ-2026: Бразилия Шотландияни мағлуб этди
ASTANA. Kazinform — Футбол бўйича жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи учинчи турида Бразилия терма жамоаси Шотландияни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
Ўйин «Хард Рок Стэдиум» стадионида бўлиб ўтди.
«Пентакампеонлар» сафида Винисиус дубль қайд этиб, 7 ва 45+3-дақиқаларда гол урди. Учрашувнинг 60-дақиқасида эса Матеус Куньянинг дарвоза томон йўллаган зарбаси аниқ чиқди.
Шу тариқа, Бразилия терма жамоаси С гуруҳида 7 очко тўплаб, плей-офф босқичига йўлланмани қўлга киритди. Шотландия терма жамоаси эса 3 очко билан учинчи ўринни эгаллади.
Ушбу учрашувни халқаро тоифадаги мексикалик ҳакам Сесар Рамос бошқариб борди.
Эслатиб ўтамиз, Швейцария Канадани мағлуб этиб, жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига йўл олди.