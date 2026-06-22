Футбол бўйича ЖЧ-2026: Бельгия кетма-кет иккинчи ўйинда дуранг ўйнади
ASTANA. Kazinform — Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг G гуруҳида Бельгия ва Эрон тўқнаш келишди.
Бельгиялик футболчилар мусобақани муваффақиятсиз бошлади. Биринчи турда Миср терма жамоаси билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган улар бугун ўша камчиликнинг ўрнини тўлдиришга ҳаракат қилди. Ўйин бошланган заҳоти ташаббусни қўлга олишга уринган бельгияликлар тезкор гол уриш имкониятини излаган эди. Бироқ мақсадига ета олмади.
Бош ҳакам аргентиналик Дарио Эррера 25-дақиқада эронлик Меҳди Тареми урган голни офсайд сабабли ҳисобламади.
2018 йилги жаҳон чемпионатининг бронза медали соҳиби бўлган бельгиялик футболчилар қанча уринмасин, рақиб дарвозасидан йўл топа олмади. Айрим вазиятларда Эрон терма жамоаси ҳам ҳужумга ўтиб, ўз имкониятларидан унумли фойдаланишга ҳаракат қилди.
Ўйиннинг 66-дақиқасида бельгиялик Натан Нгой қизил карточка билан жазоланди. Шу тариқа майдонда атиги ўн нафар ўйинчи билан қолган бельгияликлар учрашувнинг қолган қисмида кам таркибда ҳаракат қилишга мажбур бўлди.
Ушбу учрашувда жамоалар 0:0 ҳисобидаги дуранг натижа билан кифояланди.
Эронлик футболчилар биринчи турда Янги Зеландия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган эди. Шунингдек, ушбу гуруҳда соат 06:00 да Янги Зеландия — Миср жамоалари ўзаро баҳс олиб боради.
Энди мазкур гуруҳда 27 июнда Бельгия — Янги Зеландия ҳамда Миср — Эрон терма жамоалари ўртасида учрашувлар бўлиб ўтади