Футбол бўйича жаҳон чемпионати иштирокчилари сони 64 та жамоагача оширилиши мумкин
ASTANA. Kazinform — ФИФА президенти Жанни Инфантино 2030 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этадиган терма жамоалар сонини 48 тадан 64 тагача ошириш имконияти муҳокама қилиниши ҳақида маълум қилди, деб ёзади AlJazeeraRussia.
Унинг фикрича, бу кичик давлатларга футболни ривожлантириш ва турнир йўлланмаси учун курашишда қўшимча имконият яратади.
Инфантино амалдаги 48 та терма жамоадан иборат формат катта муваффақиятга айланганини таъкидлаб, барча қитъалар вакиллари юқори савияда ўйин намойиш этаётганини айтди.
Унинг сўзларига кўра, жаҳон чемпионати фақат Европа ва Жанубий Америка устунлиги эмас, балки глобал футбол байрами бўлиши лозим.
Иштирокчилар сонини 64 та жамоагача ошириш 2030 йилги жаҳон чемпионатининг логистикасига ўзгариш киритиши мумкин. Бундай ҳолатда Уругвай, Аргентина ва Парагвайнинг ҳар бири фақат битта учрашув эмас, балки тўртта жамоадан иборат тўлиқ гуруҳ босқичи ўйинларига мезбонлик қилиши мумкин.
Якуний қарор амалдаги жаҳон чемпионати якунланганидан кейин ФИФАнинг тегишли қўмиталари томонидан қабул қилинади.
Бундан аввал ФИФА футбол бўйича жаҳон чемпионати финали ўтказиладиган стадион майсасини 390 евро нархда сотишни режалаштираётгани ҳақида хабар берилган эди.