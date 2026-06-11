Футбол бўйича жаҳон чемпионати гимнини ким ижро этади
ASTANA. Kazinform - Халқаро футбол федерацияси FIFA расмий сайтида бугун старт олаётган жаҳон чемпионатининг гимнини эълон қилди, деб хабар берди Kazinform агентлиги.
“DNA” деб номланган композиция устида италиялик опера қўшиқчиси Андреа Бочелли, бутун дунёга машҳур диджей ва продюсер Дэвид Гетта, “Грэмми” мукофотининг уч карра совриндори америкалик хонанда Megan Thee Stallion ҳамда “Оскар”, “Грэмми” ва “Олтин глобус” мукофотлари соҳиби жанубий кореялик ижрочи EJAE ишлаган.
“Ушбу трек FIFA тарихида биринчи марта учта мамлакат ва 16 та мезбон шаҳарда ўтадиган, 48 та жамоа энг катта футбол майдонида рақобатлашадиган жаҳон чемпионати руҳини акс эттиради”, — дейилади халқаро ташкилот баёнотида.
Жаҳон чемпионати очилиш маросимида гимн илк бор жонли ижро этилади. Маросим 11 июнда Мехикода бўлиб ўтади. Унда Андреа Бочелли ва EJAE иштирок этади. Тадбирда шунингдек David Guetta ҳам қатнашади.
“Футбол менинг ҳаётимда ўзимни эслай олганимдан бери бор ва доимо юрагимда алоҳида ўрин тутади. FIFA жаҳон чемпионати гимнини куйлаш ва очилиш маросимида иштирок этиш мен учун катта шараф ва бу мени чуқур ҳис-туйғуларга солади”, — деди Бочелли.
EJAE ҳам ўз таассуротлари билан бўлишди.
“Бу мен учун муҳим, чунки мен қўшиқ учун матнни корейс тилида ёза олдим — Жанубий Кореяни бу саҳнада намойиш этиш катта шараф. Менинг болалигимдаги энг ёқимли хотиралардан бири — 2002 йилги жаҳон чемпионати вақтида Сеулда шаҳар бирлашганини кўриш бўлган”, — деди у.