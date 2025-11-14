OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:09, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Футбол бўйича Бельгия терма жамоаси Астанага етиб келди

    ASTANА. Кazinform — Бугун тунда Бельгия терма жамоаси самолёти пойтахт аэропортига қўнди.

    Бельгия терма жамоаси
    Фото: видеодан кадр

    Улар 2026 йилги Жаҳон чемпионати саралаш турнири доирасида Қозоғистон терма жамоасига қарши майдонга тушадилар.

    Эслатиб ўтамиз, 15 ноябрь куни «Астана Арена» стадионида Қозоғистон ва Бельгия терма жамоалари ўртасида футбол ўйини бўлиб ўтади.

    Шаҳар ҳокимлиги мухлислар учун махсус автобуслар ташкил қилади. Автобуслар соат 16:00 дан бошлаб қатнай бошлайди.

    Эслатиб ўтамиз, 2026 йили бўлиб ўтадиган футбол бўйича жаҳон чемпионатига 1 миллиондан ортиқ чипта сотилди.

    Теглар:
    Бельгия Футбол Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!