10:09, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5
Футбол бўйича Бельгия терма жамоаси Астанага етиб келди
ASTANА. Кazinform — Бугун тунда Бельгия терма жамоаси самолёти пойтахт аэропортига қўнди.
Улар 2026 йилги Жаҳон чемпионати саралаш турнири доирасида Қозоғистон терма жамоасига қарши майдонга тушадилар.
Эслатиб ўтамиз, 15 ноябрь куни «Астана Арена» стадионида Қозоғистон ва Бельгия терма жамоалари ўртасида футбол ўйини бўлиб ўтади.
Шаҳар ҳокимлиги мухлислар учун махсус автобуслар ташкил қилади. Автобуслар соат 16:00 дан бошлаб қатнай бошлайди.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йили бўлиб ўтадиган футбол бўйича жаҳон чемпионатига 1 миллиондан ортиқ чипта сотилди.