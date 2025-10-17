2026 йили бўлиб ўтадиган футбол бўйича жаҳон чемпионатига 1 миллиондан ортиқ чипта сотилди
ASTANA. Kazinform - Келаси йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатига 1 миллиондан ортиқ чипта сотилди, деб хабар беради NBC News.
Энг юқори талаб 11 июндан 19 июлга қадар турнирга мезбонлик қиладиган АҚШ, Канада ва Мексикада кузатилди. Чипталарни 212 та турли мамлакат ва ҳудудлар аҳолиси сотиб олди.
Сотиб олинган чипталар сони бўйича биринчи ўнталикка Англия, Германия, Бразилия, Испания, Колумбия, Аргентина ва Франция киради.
ФИФА, шунингдек, чипталарни қайта сотиш сайти ишга туширилганини эълон қилди. Пайшанба куни тушдан кейин Нью-Жерси штатининг Шарқий Рутерфорд шаҳрида бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати финалига чипталар ҳар бир ўриндиқ учун 9,538 дан 57 500 долларгача бўлган нархларда сотилиши мумкин.
Чипта маълумотлари шуни кўрсатдики, нархи 60 доллар бўлган энг арзон ўриндиқлар камида 40 та ўйин учун мавжуд эди. Кўпгина ўйинлардаги барча ўриндиқлар анча қимматроқ эди.
Калифорниянинг Инглвуд шаҳрида бўлиб ўтган АҚШ очилиш ўйинида нарх 560 доллардан 2 735 долларгача бўлган. АҚШнинг 12 июндаги очилиш ўйинининг бир билети 61 642 долларга қайта сотилган сайтда кўрсатилган.
Чипта нархлари ўзгариши мумкин, чунки дунёдаги энг йирик футбол тадбирида динамик нархлар биринчи марта қўлланиляпти.