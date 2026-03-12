Фуқаролар референдумда янги Конституция лойиҳасини қўллаб-қувватласа, мамлакатнинг сиёсий тузилиши тубдан ўзгаради — Президент
ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев барча даражадаги маслиҳат депутатларининг III Республика форумида референдумга тақдим этилган Конституция лойиҳасида янги бир палатали Қурултой депутатлари пропорционал вакиллик тизими асосида сайланиши айтилганини таъкидлади.
— Бу қадам, шубҳасиз, сиёсий партияларнинг ролини кучайтиради ва қонун ижодкорлиги сифатини яхшилайди. Бундай позиция энг яхши халқаро амалиётга тўлиқ мос келади. Кўриб турганимиздек, кўплаб давлатлар пропорционал сайлов тизимига ўтмоқда. Ривожланган мамлакатларда ҳам шундай тизим мавжуд. Чунки бу ёндашув ўзининг самарадорлигини исботлади. Конституция лойиҳасини ишлаб чиқишда баъзи партиялар ушбу тизимдан фойдаланган ҳолда барча даражадаги маслиҳатларни яратишни таклиф қилишди. Лекин менинг бу масала бўйича фикрим аниқ. Ҳудудларда кўпчилик, яъни бир мандатли тизим сақланиб қолади. Бу — жуда муҳим. Чунки айнан шу маслиҳат депутатлари жойлардаги сайловчилар билан доимий алоқада бўлиб, бирга ишлайдилар. Шу билан бирга, бундай тизим ҳеч бир партияга мансуб бўлмаган, аммо халқ ишончини қозонган ишбилармон фуқаролар учун яна бир самарали сиёсий қадам бўлади. Бу маслиҳатларнинг ролини оширади, — деди Давлат раҳбари.
Шунингдек, у агар фуқаролар референдумда Конституция лойиҳасини қўллаб-қувватласа, мамлакатнинг сиёсий тузилиши тубдан ўзгаришини айтди.
— Биз мутлақо янги конституциявий намуна ёки моделга ўтамиз. Бу қадам пропорционал ва мажоритар тизимлар ўртасидаги мувозанатни таъминлайди. Бундан ташқари, бу сайлов жараёнини янада тизимли қилади ва лавозимга номзод бўлган фуқароларнинг масъулиятини оширади. Шундай қилиб, маслиҳатлар Қурултой учун малакали мутахассисларни тайёрлашда фаол иштирок этадилар. Кенг кўламли ислоҳотларни юқори сифатли амалга ошириш учун биз энг самарали ва профессионал қонунчилик хизматини яратишимиз керак. Мамлакатимизда вакиллик бошқаруви тизимининг асоси ҳудудларда шакллантирилган. Шунинг учун маслиҳатларнинг иши айниқса муҳимлигини ёдда тутиш керак. Ахир, одамлар биринчи навбатда ўз муаммоларини депутатларга айтадилар. Халқ ишончини оқлашдан ортиқ шараф йўқ. Охир-оқибат, депутат бўлиш фуқаро бўлиш демакдир. Бу юксак мақомга эга, масъулиятли хизмат. Миллат манфаатларини ҳамма нарсадан устун қўядиган ва мамлакат фаровонлиги учун ишлайдиган фуқаролар ҳақиқий депутатлар унвонига лойиқдирлар, бундай фуқаролар, албатта, халқ ишончини ва ҳурматини қозонадилар, — деди Президент.
Депутат халқ ишончини йўқотадиган ҳаракатлардан тийилиш зарурлигини таъкидлади. Чунки бундай ҳаракатлар бутун давлат аппарати, бутун ҳокимият тизимининг обрўсига путур етказади.
— Ишончим комилки, сизлар бу масъулиятни тўғри тушунасиз ва чуқур ҳис қиласиз ҳамда ўз вазифаларингизни ҳалол бажаришда давом этасиз, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев маслиҳат депутатларининг III республика форумида иштирок этмоқда.