18:11, 10 Февраль 2026 | GMT +5
Фристайл-могул: Павел Колмаков қишки Олимпиада ўйинларининг иккинчи босқичида иштирок этади
LIVINO. Kazinform – Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтаётган XXV қишки Олимпия ўйинларининг фристайл-могул мусобақаси расман бошланди.
Эркаклар ўртасида биринчи саралаш босқичида иштирок этган Павел Колмаков муваффақиятли иштирок этиб, 76,24 очко билан тўққизинчи ўринни эгаллади. Кейинги босқичда қозоғистонлик спортчи 12 февралда иккинчи саралаш босқичида иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, бугун Ливиньо трассасида Юлия Галишева, Анастасия Городко ва Аяулим Амренова биринчи саралаш босқичида иштирок этадилар.
Шунингдек, эркаклар ўртасида фигурали учиш бўйича қисқа дастурда Михаил Шайдоров иштирок этади.
Аввал хабар берганимиздек, қозоғистонлик шорт-трекчилар мусобақанинг биринчи кунини Миланда бошлади.