OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:37, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Фристайл-могул: Қозоғистонлик спортчи Франциядаги турнирда иккита олтин медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform – Франциянинг Тине шаҳрида фристайл-могул бўйича халқаро турнирда Қозоғистон терма жамоаси тўртта медални қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform Миллий Олимпия Қўмитасига таяниб.

    Фристайл-могул
    Фото: Миллий Олимпия Қўмитаси

    Қозоғистон терма жамоаси иккита олтин ва иккита бронза медалини қўлга киритди.

    Аёллар ўртасидаги мусобақада Анастасия Городко икки марта биринчи ўринни эгаллади.

    Аяулим Амренова ва Антон Бондарев бронза медалини қўлга киритдилар.

    Теглар:
    Франция Олтин Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!