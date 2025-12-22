18:37, 22 Декабрь 2025 | GMT +5
Фристайл-могул: Қозоғистонлик спортчи Франциядаги турнирда иккита олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Франциянинг Тине шаҳрида фристайл-могул бўйича халқаро турнирда Қозоғистон терма жамоаси тўртта медални қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform Миллий Олимпия Қўмитасига таяниб.
Қозоғистон терма жамоаси иккита олтин ва иккита бронза медалини қўлга киритди.
Аёллар ўртасидаги мусобақада Анастасия Городко икки марта биринчи ўринни эгаллади.
Аяулим Амренова ва Антон Бондарев бронза медалини қўлга киритдилар.