Франциядаги Қозоғистон фуқаролари маъмурий санкцияларсиз қайтарилади
ASTANA. Kazinform — Бугун Сенатнинг ялпи мажлисида «Қозоғистон Ҳукумати ва Франция Ҳукумати ўртасида одамларни реадмиссия қилиш тўғрисидаги келишувни ратификация қилиш ҳақида»ги Қонун маъқулланди.
Келишув 2024 йил 5 ноябрда Давлат раҳбарининг Франция Республикасига расмий ташрифи чоғида имзоланган.
“Келишув тегишли мақсадларни амалга оширишга қаратилган. Шу муносабат билан Қозоғистон ва Франция давлатлари ўртасида миграция жараёнларини бошқариш ҳамда ноқонуний миграцияга қарши курашиш соҳасида икки томонлама ҳамкорлик учун ҳуқуқий асос яратиш назарда тутилган. Келишув томонлари ҳисобланган давлатлар ҳудудига ноқонуний кирган, у ерда бўлган ёки яшаб турган шахсларни қайтаришнинг самарали механизмини таъминлаш, миграция режимларидан нотўғри фойдаланишнинг олдини олиш кўзда тутилган. Ратификацияга таклиф этилаётган ҳужжат одамларни реадмиссия қилиш ва транзит қилиш механизмларини амалга оширишга қаратилган ҳуқуқий, маъмурий ва тартибий чора-тадбирларнинг батафсил тартибини белгилайди”, — деди сенатор Қайрат Тастекеев.
Хусусан, Келишув қуйидаги нормаларни қамраб олади:
- реадмиссия, транзит, ваколатли органлар ва шартноманинг самарали қўлланилишини ва унинг қоидаларини тушунишнинг изчиллигини таъминлашга қаратилган бошқа таърифлар келтирилган;
- реадмиссия қилиш тартиб-таомиллари, жумладан унинг асослари, реадмиссия тўғрисидаги аризанинг мазмуни ва унга жавоб бериш муддатлари, ноқонуний киришни тасдиқловчи далиллар рўйхати, консуллик эшитувлари ўтказиладиган ҳолатлар тартибга солинади;
- транзит қилиш шартлари ва тамойиллари, унинг тартиб-таомиллари, транзитдан бош тортиш асослари аниқ белгилаб қўйилади;
- йўл ҳаракати ҳужжатларини бериш, шахсларни топширишни ташкил этиш, икки давлатнинг Келишувни амалга ошириши учун Давлат чегараси орқали ўтказиш пунктлари, шунингдек реадмиссия қилинаётган шахсларни кузатиб бориш шартлари белгиланади;
- Келишувни амалга ошириш жараёнида шахсий маълумотларни узатиш ва қайта ишлаш, уларни ҳимоя қилиш тартиби аниқланади;
- транспорт ва транзит қилиш харажатларини тақсимлаш механизми мустаҳкамланади.
“Келишувни амалга оширувчи ва улар билан бевосита ҳамкорлик қилувчи ваколатли органлар Қозоғистон ва Франция Ички ишлар вазирликлари бўлади. Ҳужжатнинг ратификация қилиниши ноқонуний миграцияга қарши кураш самарадорлигини ошириш ва икки мамлакат ҳудудида бўлган фуқароларни уларга маъмурий жазо чораларини қўлламасдан қайтариш имконини беради”, — деди депутат.
Ялпи мажлис давомида Қозоғистон йигирмага яқин давлат билан реадмиссия келишувларини тузгани эълон қилинди. Улар орасида Ўзбекистон, Россия, Германия, Швейцария, Польша, Чехия ва бошқалар бор.