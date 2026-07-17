Франциядаги Фонтенбло ўрмонининг 10 фоизи ёнғин туфайли кулга айланди
ASTANА. Кazinform – Франция президенти Эммануэль Макрон Парижнинг "яшил ўпкаси" ҳисобланган Фонтенбло ўрмонининг 10 фоизи ёнғин туфайли кулга айланганини эълон қилди, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.
Макрон Париждан 60 километр узоқликда жойлашган Фонтенбло ўрмонига ташриф буюрди ва ёнғинни ўчиришда иштирок этган ўт ўчирувчилар билан учрашди.
Воқеа жойида сўзга чиққан Франция президенти бу йил мамлакатда Иккинчи Жаҳон урушидан бери бундай кенг кўламли ўрмон ёнғинлари бўлмаганини айтди.
Ўт ўчирувчиларни қўллаб-қувватлаганини билдирган Макрон ўрмон ёнғинлари учун айбдорларни кечирмасликни таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, Франция инқирозни кутмасдан ўрмон ёнғинларини ўчириш учун ускуналарини янгилашга сармоя киритди. Ҳозирда ёнғинни ўчириш учун қўшимча 70 та вертолёт ва самолётлар сафарбар қилинишга тайёр.
Президентнинг сўзларига кўра, Фонтенбло ўрмонидаги ёнғин натижасида тахминан 2 минг гектар ер ёниб кетган. Бу ўрмоннинг умумий майдонининг 10 фоизига тенг. Шунингдек, у ўрмон ёнғинлари мавсуми ҳали олдинда ва ёз қийин бўлиши ҳақида огоҳлантирди.
Le Parisien газетасининг хабар беришича, 15 июль куни кечқурун Фонтенбло ўрмонининг бир нечта ҳудудларида ёнғин қўзғаганликда гумон қилиниб, икки 18 ёшли йигит ҳибсга олинган. Улар қасддан ёнғин қўйиб, мулкка зарар етказганликда айбланмоқда.
Тергов давомида гумондорлардан бири, кўнгилли ўт ўчирувчи сифатида танилган йигит, аввалги кўрсатмаларини ўзгартирди ва судьяга Арбон-ла-Форе қишлоғидаги буталарни гугурт ва бензин ёрдамида ўзи ёқиб юборганини тан олди.
Иккинчи гумондорнинг айтишича, у тасодифан Фонтенблодаги от спорти стадиони ҳудудига сигарет қолдиғини ташлаб, ёнғинни бошлаган.
Фонтенбло ўрмонидаги ёнғин 12 июль куни бошланган.
Эслатиб ўтамиз, Франция жанубида ўрмон ёнғинлари авж олмоқда.