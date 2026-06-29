Францияда сайёҳлик самолёти ҳалокатга учради, 11 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Нанси яқинида енгил самолёт ҳалокатга учради. Бортда учувчи, бешта парашют инструктори ва биринчи тандем сакрашини амалга ошириши керак бўлган беш киши бўлган, деб хабар беради Euronews.
Якшанба куни тушдан кейин Нанси яқинидаги Томблен шаҳри устида кичик сайёҳлик самолёти ҳалокатга учради.
Сўнгги хабарларга кўра, бортда 11 киши бўлган: учувчи, бешта парашют инструктори ва биринчи тандем сакрашини амалга ошириши керак бўлган беш киши. L'Est Républicain газетасининг хабар беришича, жароҳатланганларнинг беш нафари тиббиёт ходимлари бўлган.
Самолёт ҳалокати сабаби ҳали ҳам номаълум. Воқеа жойига қутқарувчилар, тиббий гуруҳ ва кўплаб ўт ўчириш бригадалари сафарбар қилинган. Мёрт ва Мозель департаменти префектураси Ив Сегю вазиятни реал вақт режимида кузатиб бориш учун барча тегишли хизматларни тўплади.