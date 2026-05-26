Францияда иссиқ ҳаво ва электр узилиши туфайли поезд йўловчилари эвакуация қилинди
ASTANA. Kazinform – Франциянинг жануби-шарқидаги Лион темир йўлларида тўхтаб қолган икки юқори тезликдаги поезддан юзлаб йўловчилар шошилинч равишда эвакуация қилинди. Ҳудудда ҳавонинг кескин исиб кетиши оқибатида электр таъминотида техник носозлик юзага келган, деб хабар беради BFMTV француз телеканали.
Ҳодиса LGV Sud-Est юқори тезликдаги темир йўл линиясида одамлар узоқ таътилдан қайтаётган пайтда содир бўлган. Душанба куни кўплаб Европа Иттифоқи мамлакатларида дам олиш куни ҳисобланади.
Алоқа узилиши ва электр узилиши туфайли иккита поезд тўхташга мажбур бўлди.
Поездлардаги вазият янада қийинлашди: электр узилиши туфайли вагонлардаги кондиционер тизимлари бутунлай ишламай қолди.
Ва ташқи ҳарорат 37 даража Цельсийга етди, бу май ойи охиридаги энг юқори мавсумий ҳароратдир. Йўловчилар ижтимоий тармоқларда ёпиқ, шамоллатилмайдиган вагонларда икки соатдан кўпроқ вақт ўтказганликлари ҳақида хабар беришди. Иссиқлик уриши хавфи туфайли темир йўл хизматлари қутқарувчилар билан биргаликда йўловчиларни темир йўлдан бутунлай эвакуация қилишга қарор қилишди.
Франция миллий темир йўл компаниясининг маълумотларига кўра, авария йўналишдаги бошқа хизматларда ҳам жиддий узилишлар ва кечикишларга олиб келди.
Ҳозирда электр узатиш линиясининг шикастланган қисмини тиклаш учун таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда. Эвакуация қилинган йўловчиларга ёрдам бериш ва уларни ичимлик суви билан таъминлаш учун воқеа жойига қўшимча кучлар юборилди.
Франция метеорология хизмати мамлакатда ёзги юқори ҳарорат ҳақида огоҳлантирди.
Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, Европадаги иссиқлик тўлқини камида ҳафта охиригача давом этади.