    Францияда Чингиз Айтматов хотирасига бағишланган анжуман бўлиб ўтди

    ASTANА. Кazinform — Париждаги ЮНEСКО қароргоҳида қирғиз ёзувчиси, журналист, дипломат ва давлат арбоби Чингиз Айтматов хотирасига бағишланган анжуман бўлиб ўтди, деб хабар беради ТRТ ахборот агентлиги.

    Анжуман иштирокчилари
    Фото: Trtkazakh.com

    Конференция Қирғизистоннинг ЮНEСКОдаги доимий ваколатхонаси ва ТУРКСОЙ (Халқаро Туркий тиллар маданияти ташкилоти) ҳамкорлигида ташкил этилган “Чингиз Айтматов ва ЮНEСКО: дунёни бирлаштирувчи умумий мерос” тадбири доирасида бўлиб ўтди. Дипломатлар, маданият намояндалари ва халқаро меҳмонлар иштирок этган анжуманда Айтматов ҳаётига оид ҳужжатли фильм намойиш этилди.

    Қирғизистоннинг ЮНEСКОдаги вакили Содиқ Шер-Ниёзнинг айтишича, фильмдан мақсад Айтматовнинг абадий меросини намойиш этишдир.

    Парижда бўлиб ўтган тадбирда Айтматовнинг жаҳон миқёсидаги, маданий хотираси ва инсон қадр-қимматининг абадий мероси тараннум этилди. Туркиянинг ЮНEСКОдаги вакили Гулнур Айбет уни “ХХ асрнинг энг буюк овозларидан бири” деб атади.

    — Бу фильм орқали мен уйга қайтгандек бўлдим. Айтматов ҳамиша халқ, меҳнаткашлар, оналар ҳақида гапирган. Биз унинг мероси билан фахрланишимиз мумкин, — деди у.

    ТУРКСОЙ Бош котиби Султон Раев эса уни "халқлар ўртасида кўприк қурган гуманист. Айтматов Ўрта Осиёни дунёга очди", деб таърифлади.

    Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон Жалолобод шаҳри номини Манасга ўзгартирди.

