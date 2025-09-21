Францияда Чингиз Айтматов хотирасига бағишланган анжуман бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform — Париждаги ЮНEСКО қароргоҳида қирғиз ёзувчиси, журналист, дипломат ва давлат арбоби Чингиз Айтматов хотирасига бағишланган анжуман бўлиб ўтди, деб хабар беради ТRТ ахборот агентлиги.
Конференция Қирғизистоннинг ЮНEСКОдаги доимий ваколатхонаси ва ТУРКСОЙ (Халқаро Туркий тиллар маданияти ташкилоти) ҳамкорлигида ташкил этилган “Чингиз Айтматов ва ЮНEСКО: дунёни бирлаштирувчи умумий мерос” тадбири доирасида бўлиб ўтди. Дипломатлар, маданият намояндалари ва халқаро меҳмонлар иштирок этган анжуманда Айтматов ҳаётига оид ҳужжатли фильм намойиш этилди.
Қирғизистоннинг ЮНEСКОдаги вакили Содиқ Шер-Ниёзнинг айтишича, фильмдан мақсад Айтматовнинг абадий меросини намойиш этишдир.
Парижда бўлиб ўтган тадбирда Айтматовнинг жаҳон миқёсидаги, маданий хотираси ва инсон қадр-қимматининг абадий мероси тараннум этилди. Туркиянинг ЮНEСКОдаги вакили Гулнур Айбет уни “ХХ асрнинг энг буюк овозларидан бири” деб атади.
— Бу фильм орқали мен уйга қайтгандек бўлдим. Айтматов ҳамиша халқ, меҳнаткашлар, оналар ҳақида гапирган. Биз унинг мероси билан фахрланишимиз мумкин, — деди у.
ТУРКСОЙ Бош котиби Султон Раев эса уни "халқлар ўртасида кўприк қурган гуманист. Айтматов Ўрта Осиёни дунёга очди", деб таърифлади.
Эслатиб ўтамиз, Қирғизистон Жалолобод шаҳри номини Манасга ўзгартирди.