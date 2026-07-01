Францияда 2027 йилги президентлик сайловлари саналари белгиланди
ASTANA. Kazinform - Франция Конституциясига кўра, сайловлар амалдаги президентнинг ваколат муддати тугашидан 20 кундан 35 кунгача бўлган вақт оралиғида ўтказилиши керак, деб хабар беради Kazinformнинг Брюсселдаги мухбири.
Овоз беришнинг биринчи босқичи 2027 йил 18 апрелда, иккинчи босқичи эса 2027 йил 2 майда бўлиб ўтади.
Le Figaro нашрнинг хабар беришича, қарор бугун Франция Вазирлар Кенгаши йиғилишида қабул қилинади.
Франция Конституциясига кўра, сайловлар амалдаги президентнинг ваколат муддати тугашидан 20 кундан 35 кунгача бўлган вақт оралиғида ўтказилиши керак.
Эммануэль Макроннинг ваколати 2027 йил 14 май ярим тунда тугайди. Шунинг учун танланган саналар конституция талабларига тўлиқ жавоб беради.
Эслатиб ўтамиз, Макрон 2017 йилдан бери Франция президенти лавозимида ишлаб келмоқда. Унинг 2022 йилда бошланган иккинчи муддати якунланмоқда.
Кузатувчиларнинг таъкидлашича, мамлакатдаги ва умуман Европа Иттифоқидаги ҳозирги сиёсий вазиятни ҳисобга олган ҳолда, бўлажак сайлов кампанияси кескин бўлишини ваъда қилмоқда.
Франция президентлик сайловлари анъанавий равишда нафақат Европада, балки халқаро миқёсда ҳам катта қизиқиш уйғотади, чунки Франция Европа Иттифоқидаги йирик иқтисодиёт ҳисобланади.
Аввалроқ Колумбиянинг янги президенти сайлангани ҳақида хабар берилган эди.