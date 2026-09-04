Францияда 1900 йидан бери энг иссиқ ёз кузатилди
ASTANA. Kazinform - Францияда ҳаддан ташқари юқори ҳарорат туфайли айрим мактабларда дарсларни вақтинча тўхтатишга тўғри келди, деб хабар беради Kazinform Anadoluга таяниб.
Мамлакатда 1900 йилда метеорологик кузатувлар бошланганидан буён энг иссиқ ёз кузатилди. Бу ҳақда Франция экологик ўтиш вазири Моник Барбю маълум қилди.
Барбю Париж яқинидаги Сен-Манде шаҳрида Франция метеорология хизмати Météo-France қароргоҳида журналистлар олдида чиқиш қилиб, ёз ойларида мамлакатни қамраб олган ғайриоддий иссиқлик ва ўрмон ёнғинлари ҳақида фикр билдирди.
Вазирнинг сўзларига кўра, 2026 йил ёзи Францияда метеорологик кузатувлар олиб борилган бутун давр мобайнидаги энг иссиқ ёз бўлди ва мамлакат тарихидан ўрин олади.
Барбю ҳаддан ташқари юқори ҳарорат туфайли айрим мактабларда дарсларни тўхтатишга тўғри келганини эслатди.
“Шифохоналар ҳарорат 35 даражадан юқори бўлган шароитда беморларни қабул қилишга мажбур бўлди”, — деди у.
Ўрмон ёнғинлари ва иссиқлик оқибатлари ҳақида гапирар экан, вазир турар жойлар вайрон бўлганини, юқори ҳарорат эса Франциянинг кўплаб аҳолиси, жумладан ёшларнинг ҳам ҳаётдан кўз юмишига сабаб бўлганини маълум қилди.
Барбю иқлим ўзгаришига мослашиш учун Францияга ҳаёт ва иқтисодиётнинг барча соҳаларини қамраб оладиган кенг кўламли чора-тадбирлар мажмуаси зарурлигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, келаси ёзга қадар ҳокимият барча мактабларни тўлиқ модернизация қилишга улгурмайди, бироқ таълим муассасаларида жалюзилар ва вентиляторлар ўрнатиш мумкин.
“Август охирига келиб, ўрмон ёнғинлари сўнгги 20 йилдаги ўртача кўрсаткичдан олти баравар катта майдонни йўқ қилди”, — дея қўшимча қилди вазир.