Францияда 15 ёшгача болаларга ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш тақиқланди
ASTANA. Kazinform — Франция Европада биринчи бўлиб 15 ёшга тўлмаган болаларга ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни тақиқлади. Мамлакат парламенти мазкур тақиқни назарда тутувчи қонунни якуний қабул қилди, деб хабар беради DW.
Янги қоида 1 сентябрдан кучга киради.
Шу тариқа Франция Европада бундай тақиқни жорий этган биринчи давлатга айланди. Ҳукуматнинг маълум қилишича, ушбу қарорнинг асосий мақсади вояга етмаганларни максимал даражада ҳимоя қилиш ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш билан боғлиқ хавф-хатарларни камайтиришдан иборат.
Сунъий интеллект масалалари бўйича вазир Анн Ле Энанффнинг айтишича, мамлакат Европада биринчи бўлиб «рақамли вояга етиш ёши» тушунчасини жорий этмоқда. Бундан аввал шундай чеклов Австралияда қабул қилинган бўлиб, у ерда 16 ёшга тўлмаганларга ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш тақиқланган эди.
Қонунга мувофиқ, 1 сентябрдан бошлаб 15 ёшга тўлмаган болалар ижтимоий тармоқларда янги аккаунт оча олмайди. Аввал рўйхатдан ўтган аккаунтлар эса қонун кучга кирганидан кейин 4 ой ичида платформалар томонидан ўчирилиши шарт.
Шунингдек, ҳужжат ижтимоий тармоқларни Франциянинг шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича назорат органи талабларига мос келадиган ёшни текшириш тизимини жорий этишга мажбур қилади. Бундан аввал платформалар бундай чекловларни танқид қилган бўлса-да, миллий қонунчилик талабларини бажаришларини маълум қилган.