Франция жанубида ўрмон ёнғинлари хавфининг энг юқори даражаси эълон қилинди
ASTANA. Kazinform – Франция жанубидаги олтита департаментда жазирама туфайли ўрмон ёнғини хавфи кескин кучайди ва энг юқори — «қизил» хавф даражаси эълон қилинди, деб хабар беради Анадолу.
Франциянинг Meteo-France метеорология хизмати маълумотига кўра, яна учта департамент — Ардеш, Дром ва Варда «тўқ сариқ» хавф даражаси жорий этилган.
Франция Миллий ёнғин ўчирувчилар федерацияси вакили Давид Аннотелнинг айтишича, ёз мавсуми энди бошланганига қарамай, ўрмон ёнғинлари хавфи жиддий ташвиш уйғотмоқда.
«Ҳар тўққизта ўрмон ёнғинидан бири инсон омили туфайли келиб чиқади. Шунинг учун аҳолини префектуралар талабларига риоя қилишга, ўрмонларда тамаки чекмасликка ва мангалдан фақат бетон қопламали майдонларда фойдаланишга чақирамиз», — деди Давид Аннотель.
Унинг сўзларига кўра, айни пайтда ёнғин ўчириш хизмати техникаси ва шахсий таркибига тушаётган юклама сезиларли даражада ошган. Шунингдек, келаси икки ой давомида ҳам худди шундай шароитда ишлашга тўғри келади.
Аннотелнинг таъкидлашича, ҳозирги об-ҳаво шароити ёнғин хавфини янада кучайтирмоқда. Унинг маълумотига кўра, шамол тезлиги соатига 30 километрга етган, ҳаво намлиги 30 фоиздан пастга тушган, ҳарорат эса 30 даражадан юқори сақланиб турибди.