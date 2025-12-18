Франция парламенти пенсия ислоҳотини тўхтатиб туришни қўллаб-қувватлади
ASTANА. Кazinform — Франция парламенти 2026 йил учун ижтимоий таъминот бюджетини қабул қилди, бу аввал бошланган пенсия ислоҳотини вақтинча тўхтатиб туришни назарда тутади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ушбу қарор Миллий ассамблеяда овоз бериш пайтида маъқулланди. Ҳужжат учун 247 депутат, 232 депутат эса қарши овоз берди.
Қабул қилинган бюджет пенсия тизимини ислоҳ қилиш масаласи бўйича узоқ давом этган сиёсий ва ижтимоий низолар шароитида муросага келиш ечимидир.
Франциядаги ислоҳот пенсия ёшини ошириш ва тўлов тартибини ўзгартиришга қаратилганлиги сабабли, у оммавий норозилик намойишлари ва мухолифат ва касаба уюшмаларининг танқидларига учради.
Ислоҳотни тўхтатиб туришни назарда тутувчи қоида бюджетни парламент томонидан қабул қилишга имкон берди.
Эслатиб ўтамиз, Францияда яна бир миллий иш ташлаш 2 декабрь куни бўлган эди.