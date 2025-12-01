Францияда яна бир миллий иш ташлаш 2 декабрга режалаштирилган
ASTANA. Kazinform - Франциянинг CGT, FSU ва Solidaires касаба уюшмалари 2 декабрь, сешанба куни 2026 йилги бюджетга қарши иш ташлаш ниятида, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
«Le Parisien» газетасининг ёзишича, бу касаба уюшмалари келаси йил бюджетини “ижтимоий адолатсиз” деб ҳисоблайди. Касаба уюшмалари ижтимоий ва молиявий адолат талабларини қўймоқда, иш ўринларини қисқартиришни тўхтатиш ва умумий иш ҳақини ошириш тарафдори.
Шунинг учун иш ташлаш иқтисодиётнинг бир қанча соҳаларига таъсир қилади. Ҳаракатга чақирув барча давлат ва хусусий сектор ходимларига, шунингдек, пенсионерлар ва ёшларга қаратилган.
Бир нечта шаҳарларда, жумладан, Бордо, Ланс, Ла-Рошель, Дижон, Шатобриан, Дуэ, Руан ва Гавр шаҳарларида кўплаб намойишлар режалаштирилган. Аниқ жой ва вақт идоравий касаба уюшмалари томонидан намойишлардан бир неча кун олдин эълон қилинади.
Иш ташлаш эълон қилинган Париж жамоат транспорти операторига таъсир қилиши кутилмоқда, у душанба куни соат 18:00 дан чоршанба куни эрталаб соат 7:00 гача давом этади.
Айрим метро, автобус ва трамвай линиялари қисқартирилган жадвалларда ишлаши мумкин. SNCF (Франция миллий темир йўл компанияси) да CGT Cheminots касаба уюшмаси ўз тармоғидаги мумкин бўлган кечикишлар ва бекор қилишлар ҳақида хабар беради.
Аксарият миллий иш ташлашларда бўлгани каби, мазкур тадбирда ҳам мактаб ўқитувчиларининг иштирок этиши кутилмоқда. Касаба уюшмалари ўрта таълим тизимида 4000 дан ортиқ иш ўринларининг йўқолишини, шунингдек, бошланғич таълим тизимидаги ходимларнинг сезиларли даражада қисқаришини қораламоқда.
Шу ҳафта қўшни Бельгияда уч кунлик иш ташлаш бўлиб ўтди ва бу иш ташлаш мамлакат ҳаётининг аксарият соҳаларига ҳам таъсир қилди.
Муаллиф: Арнур Рахимбеков