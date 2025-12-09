Франция қишлоқ хўжалиги сектори қийин даврни бошидан кечирмоқда
ASTANА. Кazinform – Франциянинг озиқ-овқат хавфсизлиги ярим аср ичида биринчи марта хавф остида, деб хабар беради Euronews.
Қишлоқ хўжалиги вазири 10 йиллик озиқ-овқат стратегиясини белгилаш бўйича маслаҳатлашувларни бошлади.
Франциянинг озиқ-овқат баланси қарийб эллик йил ичида биринчи марта салбий томонга ўзгариши мумкин.
Франция қишлоқ хўжалиги вазири Анни Женевэр "озиқ-овқат бўйича огоҳлантириш" эълон қилди. Париж яқинидаги Рунжи йирик улгуржи бозорида у кейинги ўн йиллик учун озиқ-овқат стратегиясини ишлаб чиқиш учун фермерлар, тадбиркорлар ва мутахассислар билан бутун мамлакат бўйлаб маслаҳатлашувларни бошламоқда.
Бугунги кунда Франция истеъмол қиладиган қўй гўштининг 60 фоизини, истеъмол қиладиган мева, сабзавот ва парранда гўштининг ярмини ва истеъмол қиладиган мол гўштининг 25 фоизини импорт қилади.
— Франция яхши овқатланиш учун кўпроқ маҳсулот ишлаб чиқариши керак, — деди Женевэр.
Вазирнинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда АҚШ, Хитой ва Россия қишлоқ хўжалигига давлат инвестицияларини сезиларли даражада оширган бўлса-да, Европа Иттифоқи уни камайтирди.
Фермерлар касаба уюшмалари вазирнинг мурожаатига жавоб беришларини айтишса-да, улар Женевэр ва умуман Франция ҳукуматининг позициясини танқид қилмоқдалар.
Қишлоқ хўжалиги ишчилари "озиқ-овқат бўйича огоҳлантириш" атамасининг ўзидан норози.
— Бу сектор ухлаётгандек таассурот қолдириши мумкин; вазият бутунлай бошқача: фермерлар ҳеч қачон ухламаган, улар уйғоқ, кўпинча қийин вазият туфайли ғазабланишади, — деди FNSEA касаба уюшмаси.
Фермерлар нархларнинг кўтарилишига ва ишлаб чиқаришнинг пасайишига олиб келган ҳозирги вазиятнинг сабабларидан бири сифатида фермерларга нисбатан қўлланилган экологик чекловларни келтирдилар.
Улар ҳукуматнинг позициясини қарама-қарши деб таърифлайдилар. Бир томондан, у Франциядаги қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг ҳолатидан хавотирда, иккинчи томондан эса Марокаш, Украина, Мексика, Янги Зеландия ва Меркосур блоки билан савдо шартномаларини тузишга рухсат бермоқда.
Фермерларнинг айтишича, бу шартномалар француз маҳсулотларининг рақобатбардошлигини янада пасайтиради.
Эслатиб ўтамиз, Францияда хавфли инфекция туфайли Chavegrand пишлоқлари сотувдан олиб ташланди.