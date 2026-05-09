Франция элчихонаси қозоғистонлик жангчилар хотирасига эҳтиром кўрсатди
ASTANА. Кazinform —Астанадаги Шарль де Голль ҳайкали олдида Иккинчи жаҳон уруши пайтида Францияда партизан отрядларида жанг қилган аскарлар хотирасига эҳтиром кўрсатилди, деб хабар беради ҚР Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати.
Икки мамлакатнинг тарихий меросига ҳурмат белгиси сифатида, фахрий қоровул ҳамроҳлигида Бош штаб бошлиғи — Қозоғистон Республикаси Қуролли Кучлари Қуруқлик кучлари бош қўмондонининг биринчи ўринбосари генерал-майор Қуанишбек Уштаев ва Франциянинг Қозоғистондаги элчиси Сильвиан Гиоге француз халқининг мустақиллиги ва миллий бирлиги рамзига айланган Шарль де Голль ҳайкали пойига гулчамбарлар қўйдилар.
— Уруш йилларида миллионлаб одамларнинг тақдири хавф остида эди. Партизанлар жангда ғалабага улкан ҳисса қўшдилар, улар ёнаётган жанг майдонларида французлар билан бирга жанг қилишди ва душманга қарши жонларини фидо қилишди. Бугунги тақдирлаш маросими нафақат ўтмишга ҳурмат бажо келтириш, балки қаҳрамонларимизнинг қаҳрамонлигини улуғлашдир. Аскарларимизнинг номлари авлодлар хотирасида абадий қолади, — деди генерал-майор Қуанишбек Уштаев.
Қонли қирғин пайтида 300 дан ортиқ ватандошлар Франциянинг Тулуза шаҳри ва унинг атрофини озод қилишда фаол иштирок этишди.
Бугун ушбу аскарларнинг беш нафарининг фарзандлари ва набиралари, яъни Аҳмет Бектаев, Бектемир Байжанов, Нуранбай Баймуратов, Ўтеуали Бейсенғалиев ва Аҳмет Субаловга Франция Республикаси Қуролли Кучлар ва фахрийлар вазири Катрин Вотрен номидан Франциянинг Қозоғистондаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Сильвиан Гиоге томонидан 1939-1945 йиллардаги Иккинчи Жаҳон уруши пайтида Францияни озод қилиш учун курашгани учун "Озодлик" медали топширилди.
— Уч юздан ортиқ қозоғистонликлар Франция тупроғида французлар билан бирга, мамлакатимизни озод қилиш учун ёнма-ён жанг қилишди. Шундай қилиб, улар ўз ватанларидан минглаб километр узоқликда умумий душманга қарши бирлашдилар, қийинчиликларга дош бердилар, қон тўкдилар ва ҳатто жонларини фидо қилдилар. Бир вақтлар генерал де Голль уларни улуғлаган эди, бугунги Франция буни унутмайди, — деди Франция Қуролли Кучлари ва фахрийлар вазири Катрин Вотрен.
Партизан жангчиларининг фарзандлари ва набиралари айниқса ҳаяжонланиб, миннатдорчилик билдирдилар. Уларнинг авлодлари бу Ғалабанинг 81 йиллигига махсус совға бўлганини айтишади.
— Бугунги ҳаяжонимиз ўзгача. Отамизнинг қаҳрамонлиги улуғланмоқда. Биз жуда миннатдормиз, кўзларимизга ёш келади. Қаҳрамонлар хотирасига эҳтиром кўрсатаётган Франция ва мамлакатимиз Мудофаа вазирлигидан чуқур миннатдормиз, — деди партизан жангчи Бектемир Байжановнинг ўғли Сирлибай Бектемиров.
Тадбир охирида тақдирлаш маросимида иштирок этган фахрийлар ва меҳмонлар эсдалик суратга тушишди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Ғалаба куни билан табриклади.