Франция 15 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишига янги чекловлар жорий этмоқчи
ASTANA. Kazinform — Франция Президенти Эммануэль Макрон 15 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини тартибга солувчи янги қонун лойиҳаси тайёрланганини маълум қилди, деб хабар беради Анадолу.
Франция Президенти Эммануэль Макрон 15 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишига оид янги тартибга солиш механизмлари ишлаб чиқилганини маълум қилди. Бу ҳужжат Конституциявий кенгаш август ойида аввалги меъёрни «фикр билдириш эркинлигига ҳаддан ташқари аралашув» деб топиб, бекор қилганидан сўнг тайёрланди.
Макрон бу ҳақда X ижтимоий тармоғидаги постида 15 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини тартибга солиш масаласи бўйича фикр билдирди.
Франция Президенти лавозимига келган илк кунлариданоқ болаларни рақамли муҳитда ҳимоя қилиш масаласига масъулият билан ёндашиб келаётганини таъкидлади.
Макрон бу масаладаги позицияси қатъий эканини айтиб, 15 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини тартибга солувчи янги қонун лойиҳаси тайёрланганини маълум қилди. Аввалги вариант Франция Парламентининг ҳар икки палатаси томонидан ҳам қабул қилинган эди. Бироқ август ойида мамлакатдаги конституциявий назоратнинг олий органи — Конституциявий кенгаш уни бекор қилди.
Макроннинг айтишича, Кенгаш қароридан сўнг у Ҳукуматга Европа стандартларига мос келадиган ва ҳуқуқий жиҳатдан барқарор янги меъёр ишлаб чиқишни топширган. Президент бу вазифа «алоҳида техник иш» натижасида амалга оширилганини таъкидлади. Янги қонун лойиҳаси Европа Комиссиясига хабарнома сифатида юборилган.
Макрон болаларни ҳимоя қилишга қаратилган бундай тартибга солиш чоралари бутун Европада қабул қилиниши кераклигини таъкидлаб, ушбу мақсадга эришиш учун бор кучини сафарбар қилишини билдирди.
Конституциявий кенгаш аввалги тартибга солиш механизмларини бекор қилган
Бундан аввал Франция Парламентининг ҳар икки палатаси ҳам 15 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришига оид меъёрни маъқуллаган эди. Бироқ 14 августда Конституциявий кенгаш уни бекор қилиб, мазкур меъёр ёшларнинг фикр билдириш эркинлигига «ҳаддан ташқари аралашув» эканини маълум қилди.
Шу билан бирга, Кенгаш болалар манфаатларини ҳимоя қилиш конституциявий талаб эканини тан олди. Бироқ қабул қилинган меъёр онлайн муҳит болаларнинг саломатлиги ва хавфсизлигига келтириши мумкин бўлган хавфларни етарли даражада аниқ белгиламаган, деган хулосага келди.
Конституциявий кенгаш қарори ортидан Макрон Ҳукуматга Европа меъёрларига мос келадиган янги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш вазифасини топширди.