Фоторепортаж: қорсиз қишки Олимпиада шаҳри — Милан
MILAN. Kazinform – 2026 йилги Қишки Олимпиада ўйинлари Италиянинг Милан шаҳрини дунё диққат марказидаги асосий марказлардан бирига айлантирди. Одатда мода ва дизайн, бизнес ҳаёти ва тарихий архитектура рамзи ҳисобланган шаҳар энди спорт фестивали нафасини ҳис қилмоқда. Шу муносабат билан Kazinform мухбири Олимпиаданинг асосий мусобақа майдонига ташриф буюрди.
Миланга келганингиз заҳотиёқ баҳор нафасини ҳис қилишингиз мумкин. Шаҳар кўчаларида қор йўқ, майсалар яшил рангда.
Иссиқ об-ҳаво туфайли аҳоли қалин кийим киймаяпти, кўплаб ёшлар велосипед ва мопедларда юришмоқда. Шаҳар аҳолисининг сўзларига кўра, 2026 йилнинг биринчи қорлари январь ойи охирида ёғган, бироқ тез орада эриб, ёмғир билан алмашган.
Тарихга бой - Милан Европанинг энг йирик шаҳарларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, у савдо, саноат, мусиқа, спорт, адабиёт, санъат ва оммавий ахборот воситаларининг йирик маркази бўлиб, бутун дунёда мода ва дизайн пойтахти сифатида танилган.
Машҳур мусиқий ва опера анъаналарига эга - Милан Ла Скала ва Жузеппе Верди каби буюк бастакорларнинг ватани ҳисобланади. Шаҳар шунингдек, кўплаб музейлари, университетлари, академиялари, саройлари, черковлари ва кутубхоналари билан ҳам машҳур. Дунёга машҳур «Милан» ва «Интернационал» футбол клублари ўз уй ўйинларини қишки Олимпиада ўйинларининг очилиш маросими бўлиб ўтган «Сан-Сиро» стадионида ўтказадилар.
Олимпия кунларида Милан кўчаларида байрамона муҳит ҳукм суради. Пьяцца-дель-Дуомо (Piazza del Duomo) каби марказий майдонлар ва тарихий бинолар Олимпия рамзлари билан безатилган бўлиб, бутун дунёдан келган мухлислар ва сайёҳларни кутиб олади. Шаҳарнинг замонавий қиёфаси ва кўп асрлик архитектураси қишки спорт турлари руҳи билан уйғунлашган.
Милан қишки Олимпия ўйинлари доирасида муз спортининг асосий марказларидан биридир. Бу ерда фигурали учиш, хоккей, шорт-трек ва конькида учиш каби спорт турлари бўйича 30 та медаллар тўплами намойиш этилади.Олимпия ареналари халқаро стандартларга мувофиқ жиҳозланган, шунингдек, бу ерда спортчилар ва томошабинлар учун қулай шароитлар яратилган.
Шаҳарнинг кундалик ҳаёти ҳам Олимпиада ритмига мослашди. Олимпиадага ташриф буюрган оммавий ахборот воситалари вакиллари учун метро ва жамоат транспортидан бепул фойдаланиш имконияти яратилган. Кўнгиллилар хорижий меҳмонларга йўл кўрсатиб, уларга ареналарга йўл топишда ёрдам бермоқдалар. Кафе ва ресторанлар Олимпия рамзларидан кенг фойдаланмоқда ва мухлислар учун махсус менюларни таклиф қилмоқда.
Қишки Олимпия ўйинлари нафақат Милан учун йирик спорт тадбирига, балки шаҳарнинг халқаро обрўсини оширадиган ва Италиянинг ташкилий салоҳиятини намойиш этадиган муҳим тадбирга айланиб бормоқда.