Форс кўрфази аҳолисининг ярмидан кўпи — мигрантлар
ASTANA. Kazinform — Форс кўрфази ҳамкорлик кенгаши (GCC) олтита мамлакатининг тахминан 62 миллион аҳолисининг ярмидан кўпи хорижий ишчилардир. Уларнинг барчаси АҚШ, Исроил ва Эрон ўртасидаги қуролли можародан билвосита зарар кўрган, деб хабар беради Kazinform агентлиги Al Jazeeraга таяниб.
Минтақа мамлакатлари — Баҳрайн, Қувайт, Ўмон, Қатар, Саудия Арабистони ва БАА — ўзининг иқтисодий имкониятлари билан машҳур ва бутун дунёдан ишчи кучини жалб қилади. У ерда яшовчи тахминан 35 миллион чет элликнинг аксарияти Жанубий Осиё мамлакатларидан. Саудия Арабистони ва Ўмондан ташқари, GCCнинг бошқа тўртта мамлакатида мигрантлар аҳолининг аксарият қисмини ташкил қилади.
БААда чет элликларнинг энг катта улуши бор: мамлакатнинг 11,3 миллион аҳолисининг 10 миллиони фуқаролиги бўлмаган шахслардир. Қатарда 3,2 миллион аҳолининг атиги 330 минги маҳаллий аҳоли, Қувайтда эса 4,8 миллион аҳолининг 1,56 миллиони фуқаролардир. Баҳрайнда ҳам чет элликлар сони маҳаллий аҳолидан кўп: 848 минг киши ва 739 минг киши.
Саудия Арабистони ва Ўмонда аҳолининг аксарият қисмини фуқаролар ташкил қилади — мос равишда 37 миллион аҳолининг 20,5 миллиони ва 4,7 миллион аҳолининг 2,5 миллиони.
Чет эллик ишчилар қаердан келади?
Авлодлар давомида меҳнат мигрантлари Форс кўрфази мамлакатлари иқтисодиётида муҳим рол ўйнаган. Улар қурилишда, хизмат кўрсатиш соҳасида, уй ходимлари, қўриқчилар ва фаррошлар бўлиб ишлайди — уларнинг меҳнати минтақанинг замонавий инфратузилмасини қуришга катта ҳисса қўшган.
Уларнинг кўпчилиги Форс кўрфази мамлакатларини ўз уйлари деб билишади, гарчи улар бошқа мамлакатларда фуқаролигини сақлаб қолишган бўлса ҳам.
Бундан ташқари, минтақа узоқ вақтдан бери банк, молия, технология, муҳандислик, авиация, тиббиёт ва оммавий ахборот воситалари соҳасида юқори малакали мутахассисларга эга.
БААда жойлашган Global Media Insight таҳлил компанияси маълумотларига кўра, Форс кўрфази ҳамкорлик кенгаши мамлакатларида истиқомат қилувчи энг йирик ўнта муҳожирлар гуруҳи қуйидаги мамлакатлардан:
- Ҳиндистон – 9,1 миллион
- Бангладеш – 5 миллион
- Покистон – 4,9 миллион
- Миср – 3,3 миллион
- Филиппин – 2,2 миллион
- Яман – 2,2 миллион
- Непал – 1,2 миллион
- Судан – 1,1 миллион
- Сурия – 694 000
- Шри-Ланка – 650 000
Саудия Арабистони
Саудия Арабистони Форс кўрфази ҳамкорлик кенгашидаги энг йирик давлат бўлиб, аҳолиси қарийб 37 миллион кишини ташкил этади.
Тахминан 20,5 миллион киши Саудия Арабистони фуқаролари, яна 16,4 миллион киши чет элликлардир.
Саудия Арабистонидаги энг катта чет элликлар гуруҳлари:
- Бангладеш — 2,590,000
- Ҳиндистон — 2,310,000
- Покистон — 2,230,000
- Яман — 2,210,000
- Миср — 1,800,000
- Судан — 1,000,000
Бирлашган Араб Амирликлари
БАА аҳолиси тахминан 11,3 миллион кишини ташкил этади, бу уни Форс кўрфази ҳамкорлик кенгашида иккинчи энг катта амирлик қилади.
Мамлакат етти амирликдан иборат: Абу-Даби, Дубай, Шаржа, Ажман, Умм ал-Кувайн, Рас ал-Хайма ва Фужайра.
БАА фуқаролари аҳолининг тахминан 12 фоизини, чет элликлар эса тахминан 88 фоизини ташкил қилади.
Энг кўп чет элликлар гуруҳлари:
- Ҳиндистон — 4 360 000
- Покистон — 1 900 000
- Бангладеш — 840 000
- Филиппин — 780 000
- Эрон — 540 000
- Миср — 480 000
Қувайт
Қувайт аҳолиси тахминан 4,8 миллион кишини ташкил қилади.
Улардан тахминан 1,56 миллиони фуқаролар, тахминан 2,16 миллиони эса хорижий ишчилардир.
Энг йирик чет элликлар гуруҳлари:
- Ҳиндистон — 1 000 000
- Миср — 700 000
- Бангладеш — 350 000
- Филиппин — 250 000
- Покистон — 200 000
- Непал — 120 000
Ўмон
Ўмон аҳолиси тахминан 4,7 миллион кишини ташкил қилади.
Ўмон фуқаролари тахминан 2,5 миллион (59%) ва чет эллик ишчилар тахминан 2,05 миллион (41%) ни ташкил қилади.
Чет элликларнинг энг катта гуруҳлари:
- Ҳиндистон — 766 735
- Бангладеш — 718 856
- Покистон — 268 868
- Миср — 46 970
- Филиппин — 45 213
- Уганда — 20 886
Қатар
Қатарда тахминан 3,2 миллион киши яшайди.
Чет эллик ишчилар тахминан 2,87 миллион кишини ёки аҳолининг тахминан 88 фоизини ташкил қилади. Фуқаролар тахминан 330 000 кишини (12%) ташкил қилади.
Чет элликларнинг энг катта гуруҳлари:
- Ҳиндистон — 700 000
- Бангладеш — 400 000
- Непал — 400 000
- Миср — 300 000
- Филиппин — 236 000
- Покистон — 180 000
Баҳрайн
Баҳрайн аҳолиси бўйича энг кичик Форс кўрфази ҳамкорлик кенгаши давлати бўлиб, аҳолиси тахминан 1,58 миллион кишини ташкил қилади.
Баҳрайн фуқаролари аҳолининг ярмидан сал камроқ қисмини ташкил қилади.
Энг йирик хорижий миллий гуруҳлар:
- Ҳиндистон — 350 000
- Бангладеш — 150 000
- Покистон — 120 000
- Филиппин — 80 000
- Миср — 60 000
- Непал — 35 000