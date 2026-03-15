«Формула-1» Баҳрайн ва Саудия Арабистони Гран-при пойгаларини ўтказмайдиган бўлди
ASTANA. Kazinform – Апрель ойида Баҳрайн ва Саудия Арабистонида бўлиб ўтиши режалаштирилган “Формула-1” пойгалари Яқин Шарқдаги кескин вазият туфайли бекор қилинди, деб хабар берди Formula1.com.
Чемпионат ташкилотчиларининг маълумотларига кўра, вазиятни баҳолагандан сўнг, аввал режалаштирилганидек, Баҳрайн ва Жиддада режалаштирилган пойгаларни бекор қилишга қарор қилинди. Турли вариантлар кўриб чиқилаётган бўлса-да, апрель ойида бекор қилинган пойгалар ўрнига бошқа пойгалар қўшилмайди.
Бу сафар режалаштирилган ёшлар серияси – Formula 2, Formula 3 ва F1 Academy пойгалари ҳам ўтказилмайди.
Қарор Халқаро автомобиль федерацияси ва пойга ташкилотчилари билан келишув асосида қабул қилинди.
«Формула-1» ташкилоти президенти ва бош директори Стефано Доменикали бу қарор енгил қабул қилинмаганини, бироқ ҳозирги вазиятдаги ягона мумкин бўлган қадам эканлигини айтди. У Халқаро автомобиль федерацияси ва маҳаллий ҳамкорларга тушунганликлари учун миннатдорчилик билдирди ва вазият барқарорлашгандан сўнг пойгалар тақвимда қайта тикланишига умид билдирди.
