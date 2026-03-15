    12:15, 15 Март 2026 | GMT +5

    «Формула-1» Баҳрайн ва Саудия Арабистони Гран-при пойгаларини ўтказмайдиган бўлди

    ASTANA. Kazinform – Апрель ойида Баҳрайн ва Саудия Арабистонида бўлиб ўтиши режалаштирилган “Формула-1” пойгалари Яқин Шарқдаги кескин вазият туфайли бекор қилинди, деб хабар берди Formula1.com.

    Формула-1
    Фото: formula1.com

    Чемпионат ташкилотчиларининг маълумотларига кўра, вазиятни баҳолагандан сўнг, аввал режалаштирилганидек, Баҳрайн ва Жиддада  режалаштирилган пойгаларни бекор қилишга қарор қилинди. Турли вариантлар кўриб чиқилаётган бўлса-да, апрель ойида бекор қилинган пойгалар ўрнига бошқа пойгалар қўшилмайди.

    Бу сафар режалаштирилган ёшлар серияси – Formula 2, Formula 3 ва F1 Academy пойгалари ҳам ўтказилмайди.

    Қарор Халқаро автомобиль федерацияси ва пойга ташкилотчилари билан келишув асосида қабул қилинди.

    «Формула-1» ташкилоти президенти ва бош директори Стефано Доменикали бу қарор енгил қабул қилинмаганини, бироқ ҳозирги вазиятдаги ягона мумкин бўлган қадам эканлигини айтди. У Халқаро автомобиль федерацияси ва маҳаллий ҳамкорларга тушунганликлари учун миннатдорчилик билдирди ва вазият барқарорлашгандан сўнг пойгалар тақвимда қайта тикланишига умид билдирди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ BYDнинг Формула-1даги иштироки харажатлар ва музокаралар туфайли кечиктирилиши мумкинлиги ҳақида ёзган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
