    Forbes: Маск бойлиги 600 миллиард доллардан ошган биринчи одамга айланди

    ASTANА. Кazinform — Илон Маск бойлиги 600 миллиард доллардан ошган биринчи одамга айланди. Бу ҳақда Forbes хабар берди, деб ёзади Report.

    Илон Маск
    Фото: Shutterstock/FOTODOM

    Нашр унинг капиталининг ўсишини космик тадқиқотларга ихтисослашган SpaceX компаниясининг бозор қийматининг қайта кўриб чиқилиши билан боғлайди. Тендер таклифи ишга туширилгандан сўнг, унинг қиймати август ойидаги 4 400 миллиард доллардан декабрь ойида 8 800 миллиард долларга ошди. Шундан сўнг, журналнинг ҳисоб-китобларига кўра, SpaceX акцияларининг тахминан 42 фоизига эгалик қилувчи Маскнинг бойлиги 168 миллиард долларга ўсиб, Боку вақти билан соат 21:00 ҳолатига кўра, 677 миллиард долларга етди.

    Олдинги рекорд ҳам Илон Маскка тегишли. Октябрь ойида у бойлиги 500 миллиард доллардан ошган биринчи одамга айланган эди.

    Эслатиб ўтамиз, Илон Маскнинг Optimus лойиҳаси: одамсимон роботлар даври яқинлашмоқда.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
