Forbes: Маск бойлиги 600 миллиард доллардан ошган биринчи одамга айланди
ASTANА. Кazinform — Илон Маск бойлиги 600 миллиард доллардан ошган биринчи одамга айланди. Бу ҳақда Forbes хабар берди, деб ёзади Report.
Нашр унинг капиталининг ўсишини космик тадқиқотларга ихтисослашган SpaceX компаниясининг бозор қийматининг қайта кўриб чиқилиши билан боғлайди. Тендер таклифи ишга туширилгандан сўнг, унинг қиймати август ойидаги 4 400 миллиард доллардан декабрь ойида 8 800 миллиард долларга ошди. Шундан сўнг, журналнинг ҳисоб-китобларига кўра, SpaceX акцияларининг тахминан 42 фоизига эгалик қилувчи Маскнинг бойлиги 168 миллиард долларга ўсиб, Боку вақти билан соат 21:00 ҳолатига кўра, 677 миллиард долларга етди.
Олдинги рекорд ҳам Илон Маскка тегишли. Октябрь ойида у бойлиги 500 миллиард доллардан ошган биринчи одамга айланган эди.
