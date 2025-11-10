Илон Маскнинг Optimus лойиҳаси: одамсимон роботлар даври яқинлашмоқда
ASTANА. Каzinform – Илон Маск томонидан тақдим этилган одамсимон робот Optimus энди Tesla кўргазмаларида, фабрикаларида ва турли тадбирларда тез-тез намойиш этилади. Аммо Маск бу лойиҳани кўргазма учун эмас, балки одамларнинг кундалик ҳаётини осонлаштирадиган технология сифатида кўради, деб хабар беради BBC.
Маск биринчи марта Optimusни 2022 йилда тақдим этган. Унинг сўзларига кўра, келажакда бундай роботлар уйларда, хонадонларда ва ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. Инвесторлар ҳам бу ғояни қўллаб-қувватлайдилар ва Маскнинг триллион долларлик бонус пакети ушбу лойиҳаларнинг муваффақиятига боғлиқ.
Компания кейинги 10 йил ичида миллионга яқин робот ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, одамсимон роботлар келгуси йилларда омборларда, ресторанларда, парвариш ва хавфсизликда кенг қўлланилиши мумкин. Теslа раҳбари Optimus лойиҳаси автомобиль ишлаб чиқаришдан ҳам муваффақиятлироқ бўлишига ишонади.
Бироқ, баъзи муҳандислар одам шаклидаги роботлар амалий эмаслигини айтишади. Оёқ-қўл механикаси мураккаб ва қиммат, ғилдираклар эса анча самаралироқ.
Бироқ, психологлар бундай роботлар одамларга кўпроқ ишонарли таъсир кўрсатишини таъкидламоқдалар.
Optimus ҳозирда хизмат кўрсатиш соҳасида синовдан ўтказилмоқда ва роботлар кафеларда овқат тарқатишмоқда ва ҳатто рақсга тушишмоқда.
OpenAI раҳбари Сэм Альтманнинг сўзларига кўра, "дунё ҳали бундай технологияга тайёр эмас, аммо бу фақат вақт масаласидир".
Теslaнинг амбициялари ва Маскнинг қатъиятлилигини ҳисобга олсак, одамсимон роботлар даври хаёл эмас, балки яқин келажакда ҳақиқатга айланиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Илон Маск 2030 йилга бориб смартфонлар йўқ бўлиб кетишини башорат қилаётгани ҳақида хабар берган эдик.