Flydubai авиакомпанияси Дубайдан Қозоғистонга парвозларни бошлайди
ASTANA. Kazinform – Бу ҳақда ҚР Транспорт вазирлиги хабар берди.
“2026 йил 3 мартга ўтар кечаси FZ1533 Дубай — Алмати (170 ўрин) ва FZ1395 Дубай — Астана (170 ўрин) рейсларининг учиши режалаштирилган”, - дейилади вазирлик хабарномасида.
Аввалроқ Ташқи ишлар вазирлиги Қозоғистоннинг чет эллардаги муассасалари хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан Эрондан фуқароларини қўшни давлатлар орқали эвакуация қилишга кўмаклашиш бўйича келишувга эришгани ҳақида маълум қилган эди.
Арманистон томони билан Қозоғистон фуқароларининг Арманистон ҳудуди орқали эвакуация қилинган тақдирда Эрон-Арманистон чегарасидан тўсиқсиз ўтиш масаласи келишиб олинди. Бу борада Арманистон Ташқи ишлар вазирлиги раҳбарияти билан мунтазам алоқалар олиб бориляпти.
Озарбайжон томони билан ҳам шу каби ўхшаш ишлар амалга оширилди, улар эвакуация масалаларида ёрдам кўрсатишга тайёрлигини билдирдилар. Мамлакатда қуруқликдаги чегара ўтиш жойларида транзит режими чекланганлиги сабабли, чегарадан ўтиш учун махсус рухсатнома талаб қилинади.
Икки фуқаронинг аризаси асосида Қозоғистон Республикасининг Озарбайжондаги элчихонаси шошилинч равишда Эрондан "Жульфа" назорат-ўтказиш пункти (Нахчиван) орқали киришга рухсат олди.
Туркманистон томони, шунингдек, Қозоғистон фуқароларини эвакуация қилиш учун давлат чегарасидан ўтишда ёрдам кўрсатишга тайёрлигини тасдиқлади.