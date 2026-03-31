    17:38, 31 Март 2026 | GMT +5

    Флоридадаги аэропорт Трамп номига ўзгартирилади

    ASTANA. Kazinform - Флорида губернатори Рон ДеСантис штат қонун чиқарувчи органи томонидан Палм-Бич халқаро аэропортини Дональд Трамп халқаро аэропорти деб қайта номлаш тўғрисидаги қонунни имзолади, деб хабар беради Kazinformнинг Вашингтондаги мухбири.

    Аэропорт во Флориде переименуют в честь Трампа
    Фото: tcpalm.com

    Қонун лойиҳасига кўра, 1 июлдан кучга кириши режалаштирилган ном ўзгариши ҳали ҳам Федерал авиация маъмуриятининг розилигини талаб қилади, деб хабар беради NBC News

    Трамп тез-тез Палм-Бич халқаро аэропортига учади ва у ердан президент самолёти Air Force One самолётида учиб, дам олиш кунларини аэропортдан тахминан 5 мил узоқликда жойлашган Мар-а-Лаго курортида ўтказиш учун жўнаб кетади.
    Флорида штатидаги Вакиллар палатаси демократлари етакчиси Фентрис Дрискелл қонун лойиҳасини қоралаб, солиқ тўловчиларга 5 миллион долларга тушишини айтди.
    Эслатиб ўтамиз, февраль ойида Флорида штати қонун чиқарувчилари «Президент Дональд Трамп номидаги халқаро аэропорт»га номини ўзгартиришга қарши 30га қарши 81 овоз билан қарор қабул қилдилар.

    АҚШ Дональд Трамп Аэропорт
    Ляззат Сейданова
