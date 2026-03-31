Флоридадаги аэропорт Трамп номига ўзгартирилади
ASTANA. Kazinform - Флорида губернатори Рон ДеСантис штат қонун чиқарувчи органи томонидан Палм-Бич халқаро аэропортини Дональд Трамп халқаро аэропорти деб қайта номлаш тўғрисидаги қонунни имзолади, деб хабар беради Kazinformнинг Вашингтондаги мухбири.
Қонун лойиҳасига кўра, 1 июлдан кучга кириши режалаштирилган ном ўзгариши ҳали ҳам Федерал авиация маъмуриятининг розилигини талаб қилади, деб хабар беради NBC News.
Трамп тез-тез Палм-Бич халқаро аэропортига учади ва у ердан президент самолёти Air Force One самолётида учиб, дам олиш кунларини аэропортдан тахминан 5 мил узоқликда жойлашган Мар-а-Лаго курортида ўтказиш учун жўнаб кетади.
Флорида штатидаги Вакиллар палатаси демократлари етакчиси Фентрис Дрискелл қонун лойиҳасини қоралаб, солиқ тўловчиларга 5 миллион долларга тушишини айтди.
Эслатиб ўтамиз, февраль ойида Флорида штати қонун чиқарувчилари «Президент Дональд Трамп номидаги халқаро аэропорт»га номини ўзгартиришга қарши 30га қарши 81 овоз билан қарор қабул қилдилар.