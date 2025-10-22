OZ
    09:20, 22 Октябрь 2025

    Финляндия Президенти Александр Стубб расмий ташриф билан Қозоғистонга келади

    ASTANA. Kazinform — 28-29 октябрь кунлари Финляндия Президенти Александр Стубб Қозоғистон Президентининг таклифига биноан расмий ташриф билан Астанада бўлади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Тоқаев ва Стубб
    Фото: Ақорда

    – Ташриф чоғида давлат раҳбарлари музокаралар ўтказади, икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари, шунингдек, глобал ва минтақавий кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилади, – дейилади хабарда.

    Теглар:
    Осиё кубоги Қозоғистон Президенти Ташриф Финляндия Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
