Финляндия кетма-кет тўққизинчи йил энг бахтли мамлакат деб топилди
ASTANА. Кazinform – Финляндия тўққизинчи йил кетма-кет World Happiness Report рейтингида биринчи ўринни эгаллаб, дунёдаги энг бахтли мамлакат сифатидаги мавқеини сақлаб қолди, деб хабар беради Азертадж.
БМТ кўмагида тайёрланган ҳисоботда турли мамлакатлар аҳолисининг сўровномалари асосида аҳолининг субъектив фаровонлиги баҳоланади.
Исландия, Дания ва Коста-Рика ҳам кучли ўнликка кирди.
Улар мос равишда иккинчи, учинчи ва тўртинчи ўринларни эгаллади. Швеция ўтган йилга нисбатан бироз пастроқ бўлган бешинчи ўринни эгаллади, аммо етакчилар қаторида ўз ўрнини сақлаб қолди. Норвегия олтинчи ўринни эгаллади.
Энг диққатга сазовор ўзгаришлардан бири Коста-Риканинг сезиларли даражада кўтарилишидир. Сўнгги йилларда бу мамлакат ўз кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилади. Қўшма Штатлар эса атиги 23-ўринни, Афғонистон эса рейтингда охирги ўринни эгаллади.
Тадқиқот ҳар йили ҳар бир мамлакатда тахминан минг респондентни қамраб олади ва одамларнинг ҳаёт сифати ва фаровонлиги ҳақидаги умумий тасаввурларини акс эттиради.
